Страны, находящиеся под санкциями США 

Фото:kremlin.ru Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». В Белом доме считают, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business. "Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин. Санкции, эмбарго и прочие запреты стали привычной политикой США в отношении стран, с которыми возникают разногласия по международным вопросам. Санкции могут относиться к сфере торговли, военной сфере, политике, энергетике, юридической сфере. Они затрагивают не только отрасли, но и отдельных людей. Ниже мы расскажем о тех странах, в отношении которых США ввели санкции. Россия США заморозили сотрудничество с Россией в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма в марте 2014 года. Тогда же были введены первые санкции в отношении ряда российских и украинских лиц и компаний. Основанием для санкций стали исполнительные указы президента США Барака Обамы и принятые в том же году законы «о поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности на Украине» и «о поддержке свободы Украины». Согласно этим документам, в отношении России была введена многоуровневая система санкций. Персональные санкции предусматривают визовые ограничения и блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц, занесенных в черный список, американским гражданам и компаниям запрещается поддерживать с ними деловые связи, торговые ограничения касаются экспорта, реэкспорта и передачи материалов и технологий и автоматически распространяются на компании, в которых одному или нескольким лицам/компаниям из санкционного списка принадлежит 50% и более. Секторальные санкции затрагивают такие ключевые отрасли российской экономики, как финансовую, энергетическую, оборонную и горно-металлургическую. Они включают ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг, запрет на поставки вооружения, военной техники и технологий двойного назначения, а также высокотехнологичного оборудования и технологий (в частности, для использования в проектах по разведке и добыче нефти на глубоководных морских участках, на арктическом шельфе и в сланцевых пластах). Все ограничения распространяются также на компании, в которых фигурантам «секторального» списка принадлежит 50% и более. Крымские санкции запрещают ввоз или вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и из Крыма, а также инвестиции в этот регион гражданами США. Иран США ввели санкции против Ирана в 1979 году после того, как группа радикально настроенных студентов атаковала американское посольство в Тегеране. Этот инцидент повлек за собой почти полную заморозку иранских активов. Через несколько лет санкции были ужесточены. В 1984 году был введен запрет на продажу оружия в Иран, а также запрет на экономическую помощь Ирану. В 1996 году был введен запрет на торговлю нефтью между Ираном и США, запрет на экспорт авиационного оборудования в эту страну. В 2004 году был введен запрет на публикацию научных трудов из Ирана, а также запрет на прямые контакты между иранскими и американскими банками. Все эти санкции привели к резкому росту стоимости товаров первой необходимости в стране. Северная Корея Дипломатические отношения между США и Северной Кореей ухудшились в результате Холодной войны, а также после Корейской войны на полуострове. В 1950 году США ввели экономические санкции против Северной Кореи. В последующие годы санкции постепенно ужесточались, особенно в связи с тем, что страна занимается разработкой ядерного оружия, а также в связи с угрозами в адрес США и дружественных им стран. В марте 2016 году США выпустили новые санкции против Северной Кореи после обвинения страны в организации кибер-атак на Sony Pictures. Сирия Отношения между США и Сирией официально прекратились в 2012 году. До этого отношения между двумя странами были напряженные из-за многочисленных санкций против Сирии, которые вводились начиная с 1986 года. США обвиняют Сирию в том, что она поддерживает террористические группировки, в то время как Сирия отрицает это. Помимо этого, были выпущены многочисленные санкции против граждан Сирии, а также против сирийских компаний, которых также обвиняют в терроризме, коррупции. Американским гражданам запрещается принимать участие в торговле топливом с Сирией, а также инвестировать в Сирию. Судан Отношения между США и Суданом стали напряженными после того, как США обвинили Судан в поддержке террористических организаций, включая палестинских и ливанских террористов. В 1993 году Судан был объявлен государством, спонсирующим терроризм. После этого США ввели против страны санкции в области торговли, финансового сектора, а также экономические санкции. Также санкции последовали в связи с поддержкой Суданом вторжения Ирака в Кувейт, участие в Панарабской исламской конференции, а также предоставление убежища международным террористам. Куба Первые американские санкции против Кубы появились в 1960 году во время Холодной войны из-за того, что Куба была союзником СССР. Эти санкции были обусловлены тем, что страна национализировала многие частные предприятия, которые принадлежали американцам. Несмотря на то, что страны поддерживают дипломатические отношения, между ними по-прежнему существует напряженность. Пока что действует ограничение на ведение бизнеса между США и Кубой. При Бараке Обаме наметилось потепление отношений между двумя странами, однако до полного восстановления еще далеко. Список лиц особых категорий и запрещённых лиц SDN (Specially Designated Nationals List) — список граждан особых категорий и запрещенных лиц. Включение в SDN List подразумевает, что активы компаний, находящихся в этом списке, блокируются, а американским гражданам запрещено каким-либо образом соприкасаться с людьми и компаниями, внесенным в него. Управление по контролю за иностранными активами казначейства США публикует этот список, в который вносят тех, кто, по мнению агентства, нарушает права человека, является террористом, наркоторговцем, торговцем необработанных алмазов, тех, кто имеет отношение к распространению оружия массового поражения и так далее. Помимо этого, список запрещенных лиц также служит напоминанием для американских граждан относительно того, с какими гражданами и компаниями не стоит иметь дела, так как любое ведение бизнеса с этими лицами и компаниями может привести к юридическим последствиям для граждан США. Эксперты отмечают, что часто изменения, которые вносятся в этот список, бывают ожидаемыми, когда речь идет о конфликте в Сирии или на Украине. Но иногда изменения происходят довольно неожиданно, поэтому бизнесу всегда приходится быть начеку. Другие страны под санкциями:Белоруссия В 2004 г. в США был принят «Акт о демократии в Белоруссии», в котором законодатели требовали информировать их о поставках вооружений и технологий со стороны Белоруссии. Также предполагалось выделение средств на «поддержку демократических процессов» в стране. В дальнейшем санкции постоянно ужесточались. В 2011 г. были ограничены поездки ряда лиц, заморожены активы. Среди тех, против кого направлены санкции, оказались президент Белоруссии Александр Лукашенко, его сыновья Виктор и Дмитрий, а также журналисты, чиновники, сотрудники прокуратуры и судьи. Бирма В 1997 г. были введены санкции против Бирмы. В частности, американские компании потеряли возможность инвестировать в эту страну, членам военной хунты был запрещен въезд в США. В 2003 г. санкции были ужесточены. Был полностью запрещен импорт из Бирмы, активы правительства в США были заморожены, а американские представители должны были голосовать против выделения стране кредитов международных финансовых учреждений. Кот-д`Ивуар В 2011 г. США ввели санкции против президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо, его супруги и сторонников, в связи с тем что американские власти не устраивала отмена выборов в некоторых городах страны. В результате Гбагбо был выбран на второй срок. Традиционно был введен запрет на въезд в США, а активы и операции лиц, против которых были направлены санкции, заморозили. Демократическая республика Конго Санкции против Демократической Республики Конго были введены в 2006 г., а затем несколько раз продлевались. Спецпосланник ООН Марго Валлстрем заявила в 2010 г., что правительственные войска Демократической Республики Конго, вероятно, виновны в изнасилованиях и убийствах. Как и в отношении других стран, был введен запрет на въезд в США, а активы и операции лиц, против которых были направлены санкции, заморозили. Ливан Санкции против Ливана были введены в 2012 г. против лиц, подрывающих суверенитет Ливана или его демократические процессы и институты. Как и в отношении других стран, был введен запрет на въезд в США, а активы и операции лиц, против которых направлены санкции, были заморожены. Ливия В 2011 г. США ввели торговые и финансовые санкции против Ливии. Под ограничения попали ряд государственных банков и компаний, которым было запрещено вести бизнес на территории США. Санкции были введены для противодействия режиму Муаммара Каддафи, но по просьбе нового правительства были сняты. США также подписали торговое и инвестиционное соглашение с Ливией в рамках возобновления экономических отношений после долгого перерыва.