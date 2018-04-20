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Депутат Госдумы попросил РАН оценить вред вейпов и смесей для кальянов
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Депутат Госдумы попросил РАН оценить вред вейпов и смесей для кальянов 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Внефракционный депутат Госдумы Алексей Журавлев, возглавляющий непарламентскую партию «Родина», направил запрос члену президиума Российской академии наук (РАН), академику-секретарю отделения медицинских наук РАН Владимиру Стародубову с просьбой дать заключение о вреде для здоровья курильщиков и окружающих их людей электронных сигарет и смесей для кальянов.
Депутат намерен использовать полученную информацию для разработки поправок в законодательство.
В запросе, копия которого есть в распоряжении ТАСС, Журавлев отмечает, что ограничение курения табака в общественных местах повлияло на широкое распространение электронных сигарет, в том числе вейпов. Также большой популярностью стали пользоваться смеси для кальянов, не содержащие табак, поскольку их можно использовать в общественных местах, указано в запросе.
По мнению депутата, «широкая доступность указанной продукции, ее неурегулированный правовой статус позволили ей стать популярной в молодежной среде, в том числе и среди школьников». Журавлев опасается, что существует «иллюзия безвредности» вейпов и кальянных смесей. Это может стать причиной бесконтрольного распространения новой вредной привычки, считает он.
"Прошу вас направить в мой адрес официальную позицию отделения медицинских наук РАН по вопросу влияния на здоровье человека, в том числе и на здоровье пассивных потребителей, новых способов потребления психоактивных веществ, не связанных с горением табака, а также потребления курительных смесей с помощью кальянов", — пишет Журавлев.
В 2013 году в России был принят так называемый антитабачный закон. С 1 июня 2013 года запрещено курить в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Запрещено курить также на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в лифтах и на детских площадках.
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