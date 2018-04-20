Депутат Госдумы попросил РАН оценить вред вейпов и смесей для кальянов

Депутат намерен использовать полученную информацию для разработки поправок в законодательство.

В запросе, копия которого есть в распоряжении ТАСС, Журавлев отмечает, что ограничение курения табака в общественных местах повлияло на широкое распространение электронных сигарет, в том числе вейпов. Также большой популярностью стали пользоваться смеси для кальянов, не содержащие табак, поскольку их можно использовать в общественных местах, указано в запросе.

По мнению депутата, «широкая доступность указанной продукции, ее неурегулированный правовой статус позволили ей стать популярной в молодежной среде, в том числе и среди школьников». Журавлев опасается, что существует «иллюзия безвредности» вейпов и кальянных смесей. Это может стать причиной бесконтрольного распространения новой вредной привычки, считает он.

"Прошу вас направить в мой адрес официальную позицию отделения медицинских наук РАН по вопросу влияния на здоровье человека, в том числе и на здоровье пассивных потребителей, новых способов потребления психоактивных веществ, не связанных с горением табака, а также потребления курительных смесей с помощью кальянов", — пишет Журавлев.