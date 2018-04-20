Системы управления «Транснефть — Сибири» соответствуют международным стандартам

В АО «Транснефть — Сибирь» 18-19 апреля 2018 года прошел инспекционный аудит на соответствие международным стандартам в сфере энергетического, экологического менеджмента и управления охраной труда.

Международная сертификационная компания DQS ежегодно проводит анализ деятельности основных структурных подразделений акционерного общества. В текущем году проверка проходила в Нефтеюганском управлении магистральных нефтепроводов (УМН). В частности, аудитор работал в структурном подразделении — линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Южный Балык» и в аппарате управления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО «Транснефть — Сибирь».

Ревизор высоко оценила достигнутые показатели предприятия в области энергоменеджмента, охраны труда и экологической безопасности. Она отметила как вовлеченность персонала в реализацию программ в данных областях, так и четкое ведение документации. Для повышения уровня культуры производства, мотивации работников к соблюдению требований охраны труда разработана процедура проведения конкурса «Лучшее подразделение по охране труда», «Дня безопасности труда».

В 2017 году в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятие получило существенную экономию ресурсов, что способствовало снижению количества выбросов в атмосферу. Таких показателей удалось достичь благодаря повышению КПД насосного оборудования и электродвигателей, оптимизации расходов электроэнергии на собственные нужды, за счет замены светильников на светодиодные.

При реализации экологических программ АО «Транснефть — Сибирь» в минувшем году были построены очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод на нефтеперекачивающей станции ( НПС ) «Юган» Нижневартовского УМН и комплекс очистных сооружений, включающий в себя станцию очистки производственно-дождевых стоков, станцию обезвоживания осадка и станцию биологической очистки, на ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского УМН.