Ещё
Хозяйка квартиры зарезала гостя на «вписке» в Ульяновске. Видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хозяйка квартиры зарезала гостя на «вписке» в Ульяновске. Видео 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
Затянувшиеся посиделки, проходившие в ночь на 19 апреля в одном из домов по проспекту Генерала Тюленева, закончились гибелью одного из участников мероприятия.
По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, 20-летней хозяйке квартиры не понравилось поведение 22-летнего гостя. Девушка взялась за нож и нанесла оппоненту несколько ударов, от которых он скончался в больнице через некоторое время.
По рассказам очевидцев, причиной нападения стало поведение визитера, который оказывал девушке знаки внимания, а после — выпил лишнего, некорректно вел себя во время застолья и уронил стул, что и стало, по уверениям, участников «вписки», последней каплей.
Местным СМИ удалось выяснить, что владелица жилплощади, получившая ее в наследство от бабушки, происходит из благополучной семьи, однако склонна к ведению разгульного образа жизни.
Анастасия — так зовут убийцу, окончила Ульяновский авиационный колледж, однако на работу так и не устроилась. Портал 73online.ru утверждает, что девушка состоит на учете в наркодиспансере, в ее медицинской карте отмечены факты употребления алкоголя с 12-летнего возраста.
О погибшем известно, что он родился в Бурятии, где и отбывал наказание за совершение уголовного преступления, после чего приехал в Ульяновск и устроился на работу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Вести.Ru: последние новости
Почему Трамп пока приостановил новые санкции Володин: нужно наказывать за исполнение санкций в РФ Лавров обозначил "красные линии", через которые США не стоит переступать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США198
Путин инициировал важное совещание118
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300329
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть25
Первый легальный бордель открывается в России357
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение