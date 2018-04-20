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Стало известно, какие темы в своих докладах осветят на форуме в Санкт-Петербурге подведомственные Минтрансу России организации
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Стало известно, какие темы в своих докладах осветят на форуме в Санкт-Петербурге подведомственные Минтрансу России организации 

РЖД-Партнер 21 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
В деловой программе форума в общей сложности запланировано 16 выступлений, раскрывающих институциональные подходы в развитии отрасли.
Все начинается с дорог. Заместитель начальника управления транспортной безопасности Росавтодора Александр Корнеев в секции «Транспортная безопасность автомобильного и электрического городского наземного транспорта» акцентирует внимание на вопросах защиты сферы дорожного хозяйства и автомобильного транспорта от актов незаконного вмешательства.
На проблемах подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности построен доклад директора Межрегионального центра профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства Андрея Короткова. Представители Росморречфлота в своих докладах упор сделают на мерах по обеспечению транспортной безопасности на объектах морской и речной транспортной инфраструктуры.
О нормативно-правовом регулировании в области обеспечения кибербезопасности
транспортной системы расскажет заместитель директора центра кибербезопасности Павел Полянский.
Форум соберет на площадке более 400 представителей профессионального сообщества. Своих делегатов регистрируют предприятия наземного транспорта, авиационной сферы, морского и речного флота из крупнейших городов России.
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