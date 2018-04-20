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В Калуге могут появиться единые платежки за коммунальные услуги
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В Калуге могут появиться единые платежки за коммунальные услуги 

Калуга 24 31 минуту назад
Фото: Калуга 24
20 апреля в Калуге стартовал совместный проект министерства строительства и ЖКХ Калужской области и Сбербанка России, в рамках которого планируется изучить мнение жителей Калужской области о том, какой платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг они считают наиболее удобным для себя. Выяснять это будут студенты-социологи Калужского государственного университета имени Циолковского. Респондентам они предложат выбрать один из трех вариантов платежного документа. Один из них — это единая платежка для всех поставщиков коммунальных услуг, второй — комбинированная, предусматривающая оплату как всех, так и отдельных услуг. Третий вариант предусматривает платежки для каждого поставщика услуг. Как сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, тот способ оплаты, за который выскажется большинство калужан, и будет применяться на практике.
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