Китайские инвесторы решили делать в Костромской области палочки для мороженого 

Жители Шарьи осваивают новое ремесло — инвесторы из Китая учат их производить палочки для мороженого на новом предприятии, сообщает ГТРК «Кострома».
Это второе подобное предприятие в России, и открылось оно в Шарье. Его название — Лесная Компания КТРИЯ. Жители Побнебесной инвестировали в него 60 миллионов рублей.
Разместилась компания в здании бывшего завода железо-бетонных конструкций, которое отремонтировали и провели сюда новые коммуникации. Подобные производства есть только в Японии, Канаде и Китае.
Палочки создаются так: древесина пропаривается, очищается от коры, станки раскатывают березу в ленты, а пресс придает форму. Вот вам и палочка для эскимо. Их будет использовать международная компания по производству мороженого.
Через 3 месяца здесь планируют трудоустроить 100 человек.