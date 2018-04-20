Китайские инвесторы решили делать в Костромской области палочки для мороженого

Жители Шарьи осваивают новое ремесло — инвесторы из Китая учат их производить палочки для мороженого на новом предприятии, сообщает ГТРК «Кострома».

Это второе подобное предприятие в России , и открылось оно в Шарье. Его название — Лес­ная Ком­па­ния КТРИЯ. Жители Побнебесной инвестировали в него 60 миллионов рублей.

Разместилась компания в зда­нии быв­ше­го за­вода же­лезо-бе­тон­ных конс­трук­ций, которое отремонтировали и провели сюда новые коммуникации. Подобные производства есть только в Японии Канаде и Китае.

Палочки создаются так: дре­веси­на про­пари­ва­ет­ся, очи­ща­ет­ся от ко­ры, стан­ки рас­ка­тыва­ют бе­резу в лен­ты, а пресс при­да­ет фор­му. Вот вам и палочка для эс­ки­мо. Их будет использовать меж­ду­народ­ная ком­па­ния по производству мороженого.

Через 3 ме­сяца здесь планируют трудоустроить 100 че­ловек.