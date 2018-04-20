Микросхемы «Микрона» станут фундаментом «Умного города»

«Микрон» представил свое видение технологических возможностей и рисков в сфере цифровизации городской среды и развития интернета вещей на 22-м Российском интернет-форуме (РИФ 2018).

В первый день, на дискуссии о регулировании интернета вещей, организованной АИВ, заместитель генерального директора по коммуникациям ПАО «Микрон» Ольга Пестерева представила развитие микроэлектроники в сегменте интернета вещей и влияние электронной компонентной базы на факторы риска в цифровых средах: «В интернете вещей, где происходит обмен данными между миллиардами устройств, гарантировать отсутствие недекларированных возможностей при идентификации объектов можно только на апппаратном уровне, с использованием микросхем отечественного производства».

Директор по стратегическому развитию ПАО «Микрон» Карина Абагян , выступая на круглом столе «Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики», подчеркнула: «Умные города — это новый большой рынок для российских технологических компаний. В интересах технологической независимости страны важно отрегулировать этот рынок так, чтобы он служил для развития российской промышленности и науки, а не отдавать его иностранным поставщикам с готовыми закрытыми системами. Критичное звено умного города — аппаратура, собирающая данные. Важно, чтобы она была реализована на российских компонентах».

Сегодня более половины населения мира проживает в городах, в России этот показатель превышает 74%. Управление ресурсами и услугами городской среды становится невозможным без масштабного применения цифровых технологий во всех жизненно важных процессах, от жилищно-хозяйственной и транспортной инфраструктуры до образовательной и медицинской систем. Но повсеместная цифровизация обостряет вопросы информационной и технологической безопасности, которые должны решаться в том числе и на аппаратном уровне.

На круглом столе «Города будущего» обсуждались перспективы, риски и пути решения актуальных проблем в области технологий для умного города, с учетом передовых международных практик.

«Микрон» является официальным чипмейкером РИФ-2018, функционал «умного бейджа» обеспечивает управление логистикой мероприятия и удобный доступ участников к контенту и активностям форума. Посетители РИФа воспользовались различными функциями бейджей с RFID-метками «Микрона» более 7000 раз за первый день форума.

*RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — технология автоматической идентификации объектов, в которой посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в метках.

*РАЭК — Ассоциация электронных коммуникаций, объединяет более 150 игроков рынка электронных коммуникаций, что позволяет Ассоциации объективно представлять интересы отрасли и эффективно решать ее задачи. В числе этих задач РАЭК видит формирование цивилизованного рынка электронных коммуникаций, поддержку проектов в отраслевом образовании и науке, развитие нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка.