Глеб Никитин выбрал себе главного пиарщика

На должность главного пиарщика назначена Ольга Баринова . До этой должности она работала заместителем министра информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области

Управление было создано указом губернатора от 15 января 2018 года. Подведомственные учреждения управления: телекомпания «ННТВ», «Нижегородский областной информационный центр» и пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ведении начальника управления будет находиться информационная политика правительства Нижегородской области, госполитика в сфере СМИ, книгоиздание и медиапроекты.

Ольга Александровна Баринова в 2004 году окончила Волго-Вятскую академию государственной службы.

В 2007 году прошла профессиональную переподготовку в ГОУ ВПО Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.

В 2000-2002 г.г. работала корреспондентом в информационно-рекламном агентстве «Биржа плюс».

С 2202 по январь 2011 года — в управлении общественных связей администрации губернатора Нижегородской области. С 2009 года занималась PR-проектами.

С 2011 года — начальник отдела развития издательско-полиграфического комплекса и периодической печати управления развития системы массовых коммуникаций, издательско-полиграфического комплекса и связи в региональном министерстве информационных технологий, связи и средств массовой информации.

В 2015 году назначена на должность заместителя министра информационных технологий, связи и средств массовой информации.