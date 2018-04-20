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Глеб Никитин выбрал себе главного пиарщика
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Глеб Никитин выбрал себе главного пиарщика 

nn.ru 38 минут назад
Фото: nn.ru
На должность главного пиарщика назначена Ольга Баринова. До этой должности она работала заместителем министра информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области.
Управление было создано указом губернатора от 15 января 2018 года. Подведомственные учреждения управления: телекомпания «ННТВ», «Нижегородский областной информационный центр» и пресс-служба правительства Нижегородской области.
В ведении начальника управления будет находиться информационная политика правительства Нижегородской области, госполитика в сфере СМИ, книгоиздание и медиапроекты.
Ольга Александровна Баринова в 2004 году окончила Волго-Вятскую академию государственной службы.
В 2007 году прошла профессиональную переподготовку в ГОУ ВПО Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.
В 2000-2002 г.г. работала корреспондентом в информационно-рекламном агентстве «Биржа плюс».
С 2202 по январь 2011 года — в управлении общественных связей администрации губернатора Нижегородской области. С 2009 года занималась PR-проектами.
С 2011 года — начальник отдела развития издательско-полиграфического комплекса и периодической печати управления развития системы массовых коммуникаций, издательско-полиграфического комплекса и связи в региональном министерстве информационных технологий, связи и средств массовой информации.
В 2015 году назначена на должность заместителя министра информационных технологий, связи и средств массовой информации.
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