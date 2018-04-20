Василий Болдырев: белый генерал, который мог стать правителем России

Белый генерал Василий Георгиевич Болдырев — фигура яркая и интересная. Ярый борец с большевиками, он вдруг поменял свои убеждения и остался в Красной России вместо того, чтобы эмигрировать. И даже придумал себе новую биографию.

Генерал, сын кузнеца

Василий Болдырев родился в 1875 году в семье кузнеца в Сызрани . До 15 лет работал в кузнице отца. Затем поступил в Пензенское землемерное училище, а потом — в Военно-топографическое училище в Санкт-Петербурге . Наверх пробивался сам. В 28 лет окончил Академию Генерального штаба по первому разряду, в 1904 году воевал с японцами в составе штаба 22-й пехотной дивизии. За спинами солдат не отсиживался, был награжден медалью. В 1911 году вернулся в Академию — преподавать. В 1914 году защитил диссертацию на тему «Атака укрепленных позиций», стал профессором.

Первая мировая

С началом Первой мировой Болдырев вернулся в действующую армию. Был назначен начальником штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии. Награжден Георгиевским оружием за бои под Ивангородом , Орденом Святого Георгия IV степени за оборону Осовца. Получил чин генерал-майора после разгрома австрийского корпуса под Красниками. Позже стал генералом для поручений при командующем 4-й армией, а с августа 1916 года — генерал-квартирмейстером штаба Северного фронта. Отречение Николая II произошло на глазах Болдырева. У него потом еще долгое время хранились две телеграммы императора. Крах армии был очевиден: русские сдали Ригу, потеряв при этом 25 000 человек убитыми и 15 000 — пленными.

Революция

Во время октябрьского переворота генерал-лейтенант Болдырев командовал 5-й армией. Он отказался выполнять приказы большевиков и был арестован новым «верховным главнокомандующим» прапорщиком Крыленко. За неподчинение приказам Болдырева приговорили к трем годам тюрьмы и содержали в Петропавловской крепости.

Из тюрьмы он вышел 2 марта 1918 года совершенно седым. Возможно, на освобождение Болдырева повлияла его близость эсэрам. Он стал одним из организаторов «Союза возрождения России», в который вошли кадеты, умеренные эсэры, военные и интеллигенция. Состоял в «Национальном центре», включавшем представителей царской бюрократии, промышленников и землевладельцев. Советскую власть генерал называл «красным кошмаром, который давит и душит Родину».

В Сибири

Отрастив бороду и переодевшись в солдатскую шинель, осенью 1918 года Болдырев прибыл в Уфу , где стал членом Временного Всероссийского правительства (Директории) и был назначен главнокомандующим. Он надеялся на возрождение армии и ввел строгую дисциплину. При нем армейцы носили погоны, а не нарукавные шевроны. Конфликты между военачальниками пресекались. Засверкали новые военные таланты, такие как Дутов, Каппель, Бангерский, Старк.

Вскоре в Омск прибыл вице-адмирал Александр Колчак . Болдырев первый принял у себя адмирала и предложил ему пост военного и морского министра.

Во время военного переворота, когда членов Директории арестовали, а Совет министров избрал Верховным правителем России Колчака, Болдырев находился в Уфе. Если бы он был в Омске, история могла пойти по другому пути, потому что часть офицеров поддерживала генерала, и он имел все шансы занять место правителя.

Сам Болдырев был возмущен переворотом, считая власть Директории законной, а переворот — ликвидацией антибольшевистской коалиции. Он опасался ареста, верные ему офицеры готовились дать колчаковцам отпор. Но ничего этого не произошло. На встрече с Колчаком Болдырев сказал адмиралу: «Вы подписали чужой вексель, да еще фальшивый, расплата по нему может погубить не только Вас, но и дело, начатое в Сибири».

На Востоке

После переворота Болдырев уехал в Японию , в Токио, где находился до января 1920 года. Там он изучал организацию военного дела, написал труды «Краткие соображения по вопросу о борьбе с большевизмом в России» и «Гражданская война и ее последствия», переписывался с Колчаком, убеждая того сотрудничать с интервентами. Казалось бы, тут он и останется. Но не тут то было.

16 января 1920 года Болдырев приехал во Владивосток . Через две недели после очередного переворота он стал главнокомандующим в полубольшевистской Приморской областной земской управе. Сотрудничал с большевиком Сергеем Лазо , возглавлял Комиссию по расформированию армии, вел переговоры с каппелевцами. Когда японцы заняли Владивосток, войска Болдырева сложили оружие, а революционеры Лазо и Луцкий были расстреляны. Самого Болдырева никто не тронул.

С приходом японцев власть взяли в свои руки купцы Спиридон и Николай Меркуловы . Снова появилась Белоповстанческая армия, а Болдырев стал председателем Русско-японской согласительной комиссии, членом президиума и товарищем Председателя Народного собрания.

Таинственная биография

26 октября 1922 года во Владивосток вошли красные. Болдырев вместо того, чтобы уехать в Японию, остался в городе и был арестован. Через полгода заключения он обратился с прошением о помиловании и даже просился на службу. Сочинил себе загадочную биографию, в которой указывал, что в 1905 году якобы участвовал в экспедициях по Якутскому краю, проводил революционную работу, за что был арестован и 8 месяцев провел в заключении. Рассказывал о своем участии в экспедиции на Шантарские острова в 1910 году, о новом аресте в Якутске и об этапировании в Петроград.

Что это было? Изложение заранее придуманной легенды? Или генерал просто хотел избежать судьбы Колчака? А может, в биографии Болдырева действительно много неизвестного? Загадка.

Генерал всегда писал о большевиках много негативного. Трудно поверить в его перековку. Желание остаться в России могло быть вызвано только стремлением продолжать борьбу с большевизмом. А прошение и подложная биография должны были усыпить бдительность чекистов. Скорее всего, генерал готовился возглавить в будущем противостояние с коммунистами внутри страны.

Большевики освободили генерала, и он получил работу в Сибирской плановой комиссии. Жил в Новосибирске . Состоял в переписке с семьей, которая жила в Сербии . Проходил свидетелем по делу атамана Анненкова, похищенного чекистами из Китая

В 1930 году Болдырева арестовали снова, и на этот раз уже не отпустили. 22 августа 1933 года генерал был расстрелян «за контрреволюционную деятельность».