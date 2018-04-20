Фонд соцстрахования РФ опробует в Севастополе мобильное приложение для получения соцвыплат

"Мы расширяем спектр электронных услуг гражданам и предлагаем Севастополю принять участие в старте нового проекта «Социальный навигатор». Мы предлагаем новую платформу, которая позволит просто с телефона получить информацию, где получить [выплаты], какие [человек] имеет права, как проконтролировать их исполнение, подать заявку на их исполнение. Губернатор [Севастополя] принял наше предложение", — сказал Алещенко.

Он назвал мобильное приложение «компасом» для граждан, имеющим право на социальные выплаты. «На сегодняшний день это около 500 категорий граждан и около 15 тыс. [видов] социальных выплат, разобраться в этом сложно», — пояснил Алещенко.

Санкт-Петербурге. По его словам, «Социальный навигатор» сейчас в качестве пилотного проекта внедрят, помимо Севастополя, также в Калининграде

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.