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Фонд соцстрахования РФ опробует в Севастополе мобильное приложение для получения соцвыплат
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Фонд соцстрахования РФ опробует в Севастополе мобильное приложение для получения соцвыплат 

ТАСС 43 минуты назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Фонд социального страхования РФ планирует внедрить в Севастополе специальное мобильное приложение, позволяющее гражданам получить информацию о социальных выплатах и оформить их получение. Об этом в кулуарах Ялтинского международного экономического форума журналистам сообщил заместитель председателя фонда Сергей Алещенко.
"Мы расширяем спектр электронных услуг гражданам и предлагаем Севастополю принять участие в старте нового проекта «Социальный навигатор». Мы предлагаем новую платформу, которая позволит просто с телефона получить информацию, где получить [выплаты], какие [человек] имеет права, как проконтролировать их исполнение, подать заявку на их исполнение. Губернатор [Севастополя] принял наше предложение", — сказал Алещенко.
Он назвал мобильное приложение «компасом» для граждан, имеющим право на социальные выплаты. «На сегодняшний день это около 500 категорий граждан и около 15 тыс. [видов] социальных выплат, разобраться в этом сложно», — пояснил Алещенко.
По его словам, «Социальный навигатор» сейчас в качестве пилотного проекта внедрят, помимо Севастополя, также в Калининграде и Санкт-Петербурге.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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