Маршрут т-71 нижегородского перевозчика Каргина решено продлить

Маршрут т-71 нижегородского частного перевозчика Дмитрия Каргина решено продлить до остановочного пункта «Торфопредприятие». Изменения в схеме городского общественного транспорта связаны с расторжением договора администрации Нижнего Новгорода с еще одним перевозчиком, обслуживающим данный маршрут, — Александром Комраковым. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в департаменте транспорта и связи столицы ПФО.

Каргин уже переработал расписание своих автобусов и готов увеличить подвижной состав, чтобы интервалы в движении не становились больше из-за продления маршрута. Со следующего вторника, 24 апреля, конечным пунктом автобусов ИП Каргин в Сормове станет не «Федосеенко», а «Торфопредприятие». Таким образом, маршрут продлится на три остановки.

Перевозчика Комракова уже уведомили о досрочном расторжении договора с ним в одностороннем порядке. Как рассказал корреспонденту ИА «В городе N» пресс-секретарь департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Сергей Кленов, Комракову направили заказное письмо, в котором сообщили, что с 24 апреля его маршрутки больше не имеют право выходить на линии. Однако в настоящий момент документ еще не получен.

На маршруте т-71 в Нижнем Новгороде последние несколько лет работали два частных перевозчика — ИП Каргин и ИП Комраков. Пути следования их автобусов дублировали друг друга почти полностью, однако в Сормовском районе конечные остановки различались: маршрутки Каргина, в отличие от автобусов Комракова, не доезжали до пункта «Торфопредприятие». Кроме того, Комраков был единственным частным перевозчиком в городе, маршрут которого проходил по данной территории.

Таким образом, по уверению администрации Нижнего Новгорода, местные жители не почувствуют никаких неудобств в связи с расторжением договора с Комраковым. До остановки «Торфопредприятие» по-прежнему будут ходить маршрутки т-71 и муниципальные автобусы №6.

Напомним, цены на проезд в маршрутках ИП Комракова в настоящий момент являются самыми низкими в городе. Ранее сообщалось, что Александр Комраков узнал о расторжении договора с администрацией от журналистов.

Фото: vk.com