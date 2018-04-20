Власти Приморья призвали игорную компанию оказать благотворительную помощь «Лучу-Энергии» на 30 млн рублей

Другими словами, простить долг.

ВРИО губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обратился к ООО «Гейминг Групп Приморье» с просьбой об оказании благотворительной помощи владивостокскому футбольному клубу «Луч-Энергия» в размере 29197,38 тыс. рублей путем зачета долговых обязательств ФК «Луч Энергия» перед ООО «Гейминг Групп Приморье». Об этом говорится в материалах к заседанию комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края.

Также стало известно, как «Луч-Энергия» задолжал этой компании, которая зарегистрирована в Артеме и основной вид деятельности которой — организация и проведение азартных игр и заключения пари.

26 мая 2016 года между ФК «Луч-Энергия» и АО «Корпорация развития Приморского края» был заключен договор займа в сумме 20000,00 тыс. рублей сроком на два месяца, под 11,4% годовых. В дальнейшем путем заключения дополнительного соглашения процентная ставка увеличена до 25,22% годовых, а срок возврата продлен до 9 сентября 2016 года. До настоящего времени ФК «Луч-Энергия» обязательства не исполнены по возврату суммы займа с начисленными процентами. 4 апреля 2017 судьей Арбитражного суда Приморского края вынесено решение о взыскании с ассоциации «Футбольный клуб „Луч-Энергия“ в пользу АО „Корпорация развития Приморского края“ 27261,63 тыс. рублей, решение в настоящее время вступило в законную силу.

17 января 2018 года между АО „Корпорация развития Приморского края“ и ООО „Гейминг Групп Приморье“ было заключено соглашение об уступке прав требования (цессия), в соответствии с которым АО „Корпорация развития Приморского края“ уступило ООО „Гейминг Групп Приморье“ в полном объеме право (требования) к ассоциации „Футбольный клуб „Луч-Энергия“ по договору займа от 26 мая 2016 года № 46/16, с учетом дополнительного соглашения №1 от 1 августа 2016 года, решения Арбитражного суда Приморского края от 4 апреля 2017 года по исполнительному листу право требования выплат в размере 29197,38 тыс. рублей.