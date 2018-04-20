Ещё
Власти Приморья призвали игорную компанию оказать благотворительную помощь «Лучу-Энергии» на 30 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Приморья призвали игорную компанию оказать благотворительную помощь «Лучу-Энергии» на 30 млн рублей 

Prim.News 59 минут назад
Другими словами, простить долг.
ВРИО губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обратился к ООО «Гейминг Групп Приморье» с просьбой об оказании благотворительной помощи владивостокскому футбольному клубу «Луч-Энергия» в размере 29197,38 тыс. рублей путем зачета долговых обязательств ФК «Луч Энергия» перед ООО «Гейминг Групп Приморье». Об этом говорится в материалах к заседанию комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края.
Также стало известно, как «Луч-Энергия» задолжал этой компании, которая зарегистрирована в Артеме и основной вид деятельности которой — организация и проведение азартных игр и заключения пари.
26 мая 2016 года между ФК «Луч-Энергия» и АО «Корпорация развития Приморского края» был заключен договор займа в сумме 20000,00 тыс. рублей сроком на два месяца, под 11,4% годовых. В дальнейшем путем заключения дополнительного соглашения процентная ставка увеличена до 25,22% годовых, а срок возврата продлен до 9 сентября 2016 года. До настоящего времени ФК «Луч-Энергия» обязательства не исполнены по возврату суммы займа с начисленными процентами. 4 апреля 2017 судьей Арбитражного суда Приморского края вынесено решение о взыскании с ассоциации «Футбольный клуб „Луч-Энергия“ в пользу АО „Корпорация развития Приморского края“ 27261,63 тыс. рублей, решение в настоящее время вступило в законную силу.
17 января 2018 года между АО „Корпорация развития Приморского края“ и ООО „Гейминг Групп Приморье“ было заключено соглашение об уступке прав требования (цессия), в соответствии с которым АО „Корпорация развития Приморского края“ уступило ООО „Гейминг Групп Приморье“ в полном объеме право (требования) к ассоциации „Футбольный клуб „Луч-Энергия“ по договору займа от 26 мая 2016 года № 46/16, с учетом дополнительного соглашения №1 от 1 августа 2016 года, решения Арбитражного суда Приморского края от 4 апреля 2017 года по исполнительному листу право требования выплат в размере 29197,38 тыс. рублей.
Prim.News: последние новости
Посланцы с Острова Джерси и Украины приедут во Владивосток на IV ВЭФ С 1 февраля загранпаспорта можно оформить через МФЦ Беговой субботник устроят во Владивостоке 21 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США202
Путин инициировал важное совещание136
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть28
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300312
Первый легальный бордель открывается в России358
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение