Шизофрения и другие психические заболевания, которыми страдал Гитлер

Личность Адольфа Гитлера вызывает интерес не только у историков, но и у специалистов в области психиатрии. Еще при жизни фюрера называли «бесноватым». Так были ли у него отклонения в психике?

Трудное детство

Из достоверных источников известно, что детство маленького Адольфа было отнюдь не безоблачным. Его отец Алоиз Шикльгрубер страдал приступами половой агрессии, и однажды прямо на глазах у мальчика изнасиловал жену, отказавшую ему в плотских утехах. Самому Адольфу тоже не раз доставалось от отца — за малейший проступок тот жестоко его избивал… Все это не могло не наложить отпечаток на психику ребенка.

Истерическая слепота

Во время Первой мировой войны Гитлер ушел на фронт. Но был комиссован, временно потеряв зрение в 1918 году во время газовой атаки. Во всяком случае, такова официальная версия.

Однако несколько лет назад британский историк Томас Вебер разыскал письмо, написанное рукой известного немецкого нейрохирурга Отфрида Ферстера. Ферстер сообщает, что в 20-х годах ему довелось ознакомиться с медицинской картой Гитлера. И в ней говорилось, что тот страдал истерической амблиопией — редким недугом, при котором мозг перестает воспринимать окружающую реальность и блокирует сигналы от зрительных нервов, вследствие чего человек перестает видеть. Происходить это может на почве сильного страха.

В ряде источников указано, что от слепоты будущего фюрера лечил некий Эдмунд Форстер, преподающий неврологию в университете Грайфсвальда. Профессор решил воздействовать на своего пациента гипнозом и попытался внушить Гитлеру мысль о том его, что его ждет «великое предназначение». Видимо, он хотел поднять самооценку пациента и тем самым избавить его от страхов.

Позднее, в 1933 году, когда Адольф Гитлер уже занимал пост канцлера Германии , профессор пытался опубликовать историю болезни бывшего пациента. Но желающих издать ее не нашлось, а сам Форстер вскоре загадочным образом погиб.

Смерть после ночей с фюрером

Нельзя не упомянуть о половой жизни фюрера. Сотни женщин мечтали оказаться в его объятиях. Но те, кому удавалось вступить с Гитлером в интимные отношения, плохо заканчивали. Некая Сюзи Липтауэр повесилась, проведя с фюрером всего одну ночь. Имеется свидетельство немецкой киноактрисы Ренаты Мюллер , что во время интима Гитлер требовал, чтобы она била его и пинала ногами. С ней тоже случилась беда — она выбросилась из окна гостиницы… Хотя кто знает, может, обеим дамам помогли свести счеты с жизнью?

Хорошо известно, что одной из возлюбленных Гитлера была его собственная племянница Гели Раубаль. Как-то раз она рассказала подруге, что Гитлер заставляет ее делать чудовищные вещи… Девушка также погибла при загадочных обстоятельствах — как гласит официальная версия, застрелилась.

Судя по всему, несладко приходилось и Еве Браун , хотя незадолго до смерти она даже вступила в брак с диктатором. Говорят, еще до этого молодая женщина дважды пыталась покончить с собой. Третья попытка оказалась успешной. Она приняла цианистый калий, как и сам Гитлер, и его ближайшее окружение…

Некрофилия и Паркинсон

Немецкий психоаналитик Эрих Фромм утверждает, что фюрер был также склонен к некрофилии. Когда ему, к примеру, подавали мясной бульон, он как бы в шутку называл его «трупным чаем», а за столом любил рассказывать «забавные» истории о мертвых людях и животных

В последние годы жизни у Гитлера наблюдались отчетливые проявления болезни Паркинсона, то есть органического поражения головного мозга. Так, в 1942 году окружающие стали замечать, что у фюрера дрожит левая рука, а в 1945-м начались проблемы с лицевой мимикой. В последние месяцы перед самоубийством ему стало трудно ходить…

Выводы Мюррея

Не так давно исследователи из Корнеллского университета обнародовали ранее засекреченные сведения о психологическом портрете Гитлера, который составил в 1943 году по заказу Управления стратегических служб США гарвардский психиатр Генри Мюррей. Проанализировав буквально по крупицам собранную информацию о лидере нацистской Германии, Мюррей пришел к заключению, что тот одновременно страдает неврозом, паранойей, истерией и шизофренией. Помимо этого, психиатр обнаружил у Гитлера пассивный мазохизм и подавленную гoмocekcуальность. А ведь во время своего правления фюрер даже издал закон о поголовном приследовании людей нетрадиционной ориентации!

Мюррей оказался еще и пророком. В своем медицинском заключении он написал, что фюрер склонен к самоубийству. Как бы то ни было, но Гитлер действительно покончил с собой, пусть и по вынужденной необходимости.