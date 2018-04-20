«Справедливая Россия» предложила отстранять от участия в госзакупках организации с теневой занятостью

Госдуму внесен законопроект, которым предлагается отстранять от участия в госзакупках организации с теневой занятостью. Еще одним документом устраняется правовой пробел, который позволяет осуществлять закупки неконкурентными способами. Пакет законопроектов подготовлен депутатами ГД от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым . Об этом сообщили в пресс-службе «СР».

«Законопроект позволяет решать важную социальную проблему. Мы предлагаем отстранять от участия в гозсакупках юридические лица, которые фактически поощряют теневую занятость, уклоняются от полноценной уплаты страховых взносов и налоговых отчислений за своих сотрудников. Речь идет о случаях, когда факты таких нарушений установлены и они касаются более, чем 10% работников организации», — приводятся слова С. Миронова.

В одном из документов авторы ссылаются на статистику, согласно которой неофициальная занятость в стране возрастает, а теневой фонд оплаты труда достигает 10 трлн руб. «В итоге региональные и муниципальные бюджеты недополучают ежегодно около 1,3 трлн руб. по уплате налога на доходы физических лиц. Внебюджетные фонды теряют около 3 трлн руб. Кроме того, миллионы людей, занятых в теневом секторе, в дальнейшем будут иметь проблемы с пенсионным обеспечением», — пояснили депутаты.

Также глава «СР» подчеркнул, что соответствующие санкции необходимо применять именно к работодателям, для которых выгоднее платить «в конвертах», а не к гражданам, которые вынужденно соглашаются с такими условиями оплаты труда. «Отстранение таких компаний от участия в госзакупках станет действенным механизмом борьбы с теневой занятостью и позволит повысить прозрачность рынка труда», — подчеркнул С. Миронов.

Вторым законопроектом предлагается отменить положение закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», позволяющее не применять данный закон в отношении взаимозависимых, в соответствии с Налоговым кодексом, сторон. «В настоящий момент организации уже реализуют схему уклонения от регулирования закупок путем выкупа доли или акций юридического лица, являющегося поставщиком, в размере более 25%. Около 93% закупок на общую сумму до 28 трлн руб. осуществляются неконкурентными способами. Поправка „СР“ устраняет правовой пробел, способствующий созданию неконкурентной среды», — пояснили в партии.

Авторы уточнили, что реализация инициативы создаст условия для повышения прозрачности процедур и экономии бюджетных средств.