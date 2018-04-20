Ростовский силач поставил рекорд, удержав шесть машин, которые тянули его в разные стороны 

Силач из Ростовской области Дмитрий Нагорный установил рекорд, с которым он планирует попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Он удерживал шесть машин (всего 500 лошадиных сил), которые тянули его в разные стороны. Соответствующий видеоролик был опубликован в сети. Житель Ростовской области привязал крепкие тросы к фаркопам авто, расставил транспортные средства по периметру и в течение десяти секунд удерживал их. Решение о фиксировании рекорда в книге Гиннеса примут по итогам просмотра видеоролика в течение трех месяцев. Ранее подобный рекорд с четырьмя легковушками установил на Украине в 2010 году силач Дмитрий Халаджи.
https://youtu.be/JI-p81ghdQ4