На «Московской весне A Cappella» выступят более 180 артистов из 16 стран

Казахстана, Израиля, Кореи, Португалии, Грузии и "В этом году география «Московской весны» стала еще шире, а репертуар — еще разнообразнее. На участие в конкурсе поступило порядка 250 заявок, а отборочный тур прошли 184 исполнителя и коллектива из 16 стран — против 12 стран в прошлом году. Москвичей порадуют концертами лучшие вокалисты из России , США, Германии , Италии, Франции, Великобритании, Китая Венгрии , Индии, Латвии Украины ", — рассказала Сергунина РИА Новости в пятницу.

Сергунина напомнила, что выступления пройдут на 38 сценах фестиваля, которые расположатся на улицах и площадях города, крышах и балконах зданий, лестницах городских скверов.

В этом году международный фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в столице с 27 апреля по 9 мая. Впервые конкурс прошел весной 2017 года, тогда на участие поступило 250 заявок из 12 стран мира. Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли российские и зарубежные исполнители и музыкальные продюсеры.