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Стали известны победители конкурса рисунков «Рублик и футбол»
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Стали известны победители конкурса рисунков «Рублик и футбол» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Редакция «АиФ-СК» подвела итоги фотоконкурса рисунков «Рублик и футбол». На победу претендовали 150 участников.
По итогам голосования на нашем сайте победу в конкурсе одержал участник №40 Аджимуллаев Исмаил (8 лет, аул Тукуй-Мектеб). Рисунок участника набрал 1857 голосов.
Второй победитель — участник №150, Бондаренко Анна (7 лет, г. Ставрополь). За рисунок девочки проголосовали 810 человек.
На третьем месте — участник №41, Даудова Марьям (8 лет, аул Тукуй-Мектеб). Марьям набрала 630 голосов.
Кроме того, «АиФ-СК» выбрал еще одного победителя в номинации «Выбор редакции». Им стал участник № 27, Исаков Степан (7 лет, г. Ставрополь).
Четверо победителей получат призы от министерства финансов Ставропольского края и редакции «АиФ-СК»: флеш-браслет на 18 Gb, фирменный рюкзак, футболку, зонт и билет на детский спектакль.
Результаты голосования
Участник № 40. Аджимуллаев Исмаил, 8 лет, аул Тукуй-Мектеб — 1857Участник № 150. Бондаренко Анна, 7 лет, Ставрополь — 810Участник № 41. Даудова Марьям, 8 лет, аул Тукуй-Мектеб — 630Участник № 94. Морозов Егор, 7 лет, Ессентуки — 582Участник № 133. Сапунова Валя, 7 лет, Пятигорск — 549Участник № 105. Рожкова Алина, 8 лет, Ессентуки — 456Участник № 39. Шарипова Зухра, 12 лет, село Степное — 393Участник № 135. Семёнов Прохор, 8 лет, Пятигорск — 258Участник № 101. Плуговой Никита, 7 лет, Пятигорск — 252Участник № 92. Линкевич Регина, 10 лет, Краснодарский край — 228Участник № 33. Шатырко Виктория, 11 лет, Ипатово — 210Участник №2. Агафонова Элеонора, 13 лет, посёлок Красный Маныч — 201Участник № 112. Абакумов Кирилл, 8 лет, Пятигорск — 138Участник № 89. Коджаков Рафиль, 8 лет, Кисловодск — 129Участник № 144. Чижевская Мария, 9 лет, Нефтекумск — 129Участник № 138. Тицкий Артём, 10 лет, Пятигорск — 126Участник № 47. Шахраманян Мария, 7 лет, Пятигорск — 123Участник № 70. Гетманская Виктория, 11 лет, Кисловодск — 120Участник № 102. Приходько Александра, 14 лет, Пятигорск — 108Участник №8. Парутин Вадим, 9 лет, Ставрополь — 99Участник № 87. Кендюхова Эвелина, 9 лет, Нефтекумск — 99Участник № 77. Дубинина Альбина, 8 лет, Ипатово — 87Участник № 69. Гернер Богдан, 12 лет, Пятигорск — 78Участник № 145. Чугуевская Полина, 9 лет, Пятигорск — 78Участник № 83. Заря Полина, 9 лет, Пятигорск — 72Участник № 142. Фомина Ангелина, 10 лет, Нефтекумск — 66Участник № 61. Акопян Аркадий, 9 лет, посёлок Иноземцево — 63Участник № 78. Дьяконова Света, 8 лет, Пятигорск — 60Участник № 136. Скрипниченко Алина, 12 лет, посёлок Балковский — 54Участник № 74. Дейко Анастасия, 11 лет, Пятигорск — 51Участник № 137. Смолкин Сергей, 10 лет, Пятигорск — 51Участник № 73. Даничкина Надежда, 10 лет, Новоселицкий район — 45Участник № 81. Зайцева Дарья, 11 лет, Пятигорск — 45Участник № 119. Гарагашева Мария, 7 лет, Ессентуки — 45Участник № 60. Алан Махмут Мурат, 10 лет, Пятигорск — 39Участник № 120. Дрокова Анфиса, 7 лет, Ессентуки — 39Участник № 68. Гамидова Ангелина, 13 лет, Кисловодск — 36Участник № 98. Палий Максим, 14 лет, село Винсады — 36Участник № 21. Семёнова Анастасия, 8 лет, Морозовск — 30Участник № 27. Исаков Степан, 7 лет, Ставрополь — 30Участник № 80. Епремян Нина, 11 лет, Пятигорск — 30Участник № 88. Кишко Юлия, 11 лет, Пятигорск — 27Участник № 147. Шевлюков Кирилл, 9 лет, Георгиевск — 27Участник № 148. Шевлюков Кирилл, 10 лет, Георгиевск — 27Участник № 86. Карабашева Мария, 8 лет, Кисловодск — 24Участник № 28. Крысанова Влада, 7 лет, Ставрополь — 21Участник № 34. Латышев Максим, 12 лет, Ипатовский Район — 21Участник № 46. Шамрай Ксения, 4 года, Пятигорск — 21Участник № 149. Шипилова Ксения, 10 лет, Пятигорск — 21Участник № 16. Насонова Дарья, 9 лет, Железноводск — 18Участник № 36. Саркисян Тигран, 7 лет, Пятигорск — 18Участник № 45. Наместникова Алия, 4 года, Пятигорск — 18Участник № 57. Черешнева Софья, 11 лет, Пятигорск — 18Участник № 72. Гурбанова Айсель, 13 лет, Пятигорск — 18Участник № 82. Зайцева Виктория, 8 лет, Пятигорск — 18Участник № 124. Куземин Александр, 10 лет, Георгиевск — 18Участник № 141. Фисенко Родион, 13 лет, Пятигорск — 18Участник № 35. Агапова Яна, 7 лет, Пятигорск — 15Участник № 38. Бугаёв Артём, 7 лет, Пятигорск — 15Участник № 43. Филиппова Анна, 7 лет, Пятигорск — 15Участник № 50. Атаманов Григорий, 7 лет, Пятигорск — 15Участник № 66. Бурлакова Мадина, 13 лет, Кисловодск — 15Участник № 67. Габриелян Сюзанна, 13 лет, Пятигорск — 15Участник № 96. Омаров Заур, 8 лет, Нефтекумск — 15Участник № 104. Ралькова Алла, 14 лет, Пятигорск — 15Участник №4. Бикезова Алина, 7 лет, Курский район — 12Участник № 29. Литвинова Полина, 7 лет, Ставрополь — 12Участник № 30. Макеев Сергей, 13 лет, посёлок Затеречный — 12Участник № 37. Брагин Захар, 7 лет, Пятигорск — 12Участник № 42. Качалаба Олеся, 6 лет, Пятигорск — 12Участник № 44. Фоменко Руслан, 7 лет, Пятигорск — 12Участник № 49. Репина Вероника, 7 лет, Пятигорск — 12Участник № 51. Капинос Арина, 6 лет, Пятигорск — 12Участник № 52. Саакян Диана, 7 лет, Пятигорск — 12Участник № 53. Цмаков Николай, 9 лет, Пятигорск — 12Участник № 55. Чахирова Александра, 9 лет, Пятигорск — 12Участник № 56. Чахирова София, 9 лет, Пятигорск — 12Участник № 58. Баласанян Каролина, 14 лет, Кисловодск — 12Участник № 76. Доленко Владимир, 12 лет, Пятигорск — 12Участник № 79. Егиазарян Алина, 12 лет, Пятигорск — 12Участник № 131. Сагателли Валерий, 8 лет, Георгиевск — 12Участник №6. Бодрова Маша, 9 лет, Ставрополь — 9Участник № 11. Емелина Елизавета, 14 лет, Чистополь — 9Участник № 24. Мардашева Фарида, 12 лет, Курский район — 9Участник № 26. Николаенко Дмитрий, 12 лет, посёлок Дубовая Роща — 9Участник № 31. Салпагарова Алина, 9 лет, Ставрополь — 9Участник № 32. Скрипнюк Александра, 12 лет, Ставрополь — 9Участник № 54. Бутова Лада, 9 лет, Пятигорск — 9Участник № 62. Баласанян Каролина, 14 лет, Кисловодск — 9Участник № 63. Арутюнян Луиза, 12 лет, Пятигорск — 9Участник № 84. Збруйкина Ангелина, 13 лет, Кисловодск — 9Участник № 115. Васильева Катя, 8 лет, Георгиевск — 9Участник № 118. Габриелян Артур, 8 лет, Георгиевск — 9Участник № 127. Мироненко Александра, 10 лет, Георгиевск — 9Участник № 132. Самойленко Сергей, 10 лет, Георгиевск — 9Участник № 140. Федорченко Андрей, 12 лет, Ставрополь — 9Участник №1. Артёмова Лера, 8 лет, Ставрополь — 6Участник №3. Бочарников Святослав, 11 лет, Ейск — 6Участник №5. Анкудинова Евгения, 9 лет, Ставрополь — 6Участник №7. Буров Никита, 9 лет, Железноводск — 6Участник №9. Волков Ярослав, 7 лет, Ставрополь — 6Участник №10. Дживанширян Павел, 8 лет, Железноводск — 6Участник № 12. Ершова Маша, 9 лет, Ставрополь — 6Участник № 13. Иванисова Екатерина, 7 лет, Ставрополь –6Участник № 14. Измайлов Тимур, 8 лет, Железноводск — 6Участник № 20. Фуртуна Юлия, 12 лет, Ростов-На-Дону — 6Участник № 22. Мурадова Айза, 12 лет, Курский район — 6Участник № 23. Шевченко Инна, 12 лет, Курский район — 6Участник № 25. Кучашиева Арзу, 12 лет, Курский район — 6Участник № 59. Батчаев Рамазан, 8 лет, Кисловодск — 6Участник № 64. Бойко Виктория, 12 лет, Георгиевск — 6Участник № 71. Гогричиани Джульетта, 8 лет, Кисловодск — 6Участник № 90. Кошкина Мария, 10 лет, Железноводск — 6Участник № 108. Бабаян Нина, 9 лет, Георгиевск — 6Участник № 109. Авакян Кристина, 13 лет, Георгиевск — 6Участник № 110. Аверина Дарья, 10 лет, Александровский район — 6Участник № 114. Василенко Алиса, 9 лет, Александровский район — 6Участник № 113. Бойко Алексей, 9 лет, Георгиевск — 6Участник № 117. Васина Виктория, 11 лет, Георгиевск — 6Участник № 121. Калинин Богдан, Георгиевск — 6Участник № 123. Колесникова Дарина, 10 лет, Георгиевск — 6Участник № 126. Малов Никита, 12 лет, Предгорный район — 6Участник № 130. Савченко Савва, Георгиевск — 6Участник № 134. Селюкова Арина, 10 лет, село Грачевка — 6Участник № 139. Угурчиева Самира, 9 лет, Кисловодск — 6Участник № 15. Нагоева Саида, 5 лет, Ставрополь — 3Участник № 17. Позднякова Ева, 7 лет, Ставрополь –3Участник № 18. Салемиева Милана, 9 лет, посёлок Рощино –3Участник № 19. Саркисян Саркис, 7 лет, Железноводск — 3Участник № 48. Дегтярёв Никита, 14 лет, Изобильный — 3Участник № 65. Бражненко Максим, 9 лет, село Грачёвка — 3Участник № 75. Джиджоев Филипп, 10 лет, Минводы — 3Участник № 85. Ивлева Марина, 10 лет, село Александровское — 3Участник № 91. Кудря Татьяна, 13 лет, Георгиевск — 3Участник № 95. Овчаренко Татьяна, 11 лет, Изобильненский район — 3Участник № 97. Павлов Тимур, 12 лет, Георгиевск — 3Участник № 99. Петросян Ашот, 12 лет, Георгиевск — 3Участник № 100. Плотников Арсений, 11 лет, Железноводск — 3Участник № 103. Пронич Илья, 9 лет, Кисловодск — 3Участник № 106. Реутова Светлана, 15 лет, Грачевский район — 3Участник № 111. Бобрышева Маша, 9 лет, Александровский район — 3Участник № 116. Васюков Александр, 13 лет, село Курсавка — 3Участник № 122. Кабанцова Ксения, 11 лет, Александровский район — 3Участник № 125. Кривая Ангелина, 10 лет, Александровский район — 3Участник № 128. Напалко Наталья, 8 лет, Александровский район — 3Участник № 129. Павлова Евгения, 8 лет, Александровский район — 3Участник № 143. Чернышёва Алина, 11 лет, село Грачевка — 3Участник № 146. Шаповалова Полина, село Спицевка — 3
АиФ Ставрополье: последние новости
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