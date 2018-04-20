Стали известны победители конкурса рисунков «Рублик и футбол»

Редакция «АиФ-СК» подвела итоги фотоконкурса рисунков «Рублик и футбол». На победу претендовали 150 участников.

По итогам голосования на нашем сайте победу в конкурсе одержал участник №40 Аджимуллаев Исмаил (8 лет, аул Тукуй-Мектеб). Рисунок участника набрал 1857 голосов.

На третьем месте — участник №41, Даудова Марьям (8 лет, аул Тукуй-Мектеб). Марьям набрала 630 голосов.

Кроме того, «АиФ-СК» выбрал еще одного победителя в номинации «Выбор редакции». Им стал участник № 27, Исаков Степан (7 лет, г. Ставрополь).

Четверо победителей получат призы от министерства финансов Ставропольского края и редакции «АиФ-СК»: флеш-браслет на 18 Gb, фирменный рюкзак, футболку, зонт и билет на детский спектакль.

Результаты голосования