Военные инженеры восстановят сообщение с отрезанным половодьем поселком на Алтае 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Инженеры Центрального военного округа наведут мостовую переправу через реку Катунь для восстановления сообщения с отрезанным половодьем поселком Ая в Алтайском крае. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.
"Военные инженеры наведут мостовую переправу через реку Катунь в Горном Алтае. Соответствующее решение было принято на основании обращения местных органов власти в связи с возникшей паводковой ситуацией в Алтайском районе Алтайского края. Сводный отряд мотострелкового соединения Центрального военного округа совершает 340-километровый марш к месту установки тяжелого механизированного моста вблизи населенного пункта Ая, который отрезан паводком", — отметили в пресс-службе.
Длина понтонной переправы составит более 50 метров. «Она позволит восстановить дорожное сообщение между поселком Ая с населенными пунктами Горного Алтая, а также позволит снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. Работы по наведению переправы планируется завершить до конца недели», — уточнили в военном округе.
В населенном пункте Ая проживают более 2,2 тысяч человек.
Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин ввел режим ЧС в связи с первой волной паводка. В регионе изучается состояние автомагистралей, создаются документы по их ремонту и восстановлению, известно, что в регионе пострадали 56 мостов. Всего в 2018 году паводок затронул 217 населенных пунктов, ущерб нанесен более чем 21,2 тыс. человек.