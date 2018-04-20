Военные инженеры восстановят сообщение с отрезанным половодьем поселком на Алтае

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Инженеры Центрального военного округа наведут мостовую переправу через реку Катунь для восстановления сообщения с отрезанным половодьем поселком Ая в Алтайском крае . Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"Военные инженеры наведут мостовую переправу через реку Катунь в Горном Алтае . Соответствующее решение было принято на основании обращения местных органов власти в связи с возникшей паводковой ситуацией в Алтайском районе Алтайского края. Сводный отряд мотострелкового соединения Центрального военного округа совершает 340-километровый марш к месту установки тяжелого механизированного моста вблизи населенного пункта Ая, который отрезан паводком", — отметили в пресс-службе.

Длина понтонной переправы составит более 50 метров. «Она позволит восстановить дорожное сообщение между поселком Ая с населенными пунктами Горного Алтая, а также позволит снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. Работы по наведению переправы планируется завершить до конца недели», — уточнили в военном округе.

В населенном пункте Ая проживают более 2,2 тысяч человек.