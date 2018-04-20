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Мединский не знал о письме чиновника в ФСБ по делу Серебренникова
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Мединский не знал о письме чиновника в ФСБ по делу Серебренникова 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
СМОЛЕНСК, 20 апр — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что не был в курсе письма чиновника его ведомства в ФСБ в связи с делом Кирилла Серебренникова и узнал о нем из СМИ.
По данным РБК, за год до возбуждения дела руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрей Малышев написал письмо в ФСБ, предоставив копии соглашений о выделении АНО «Седьмая студия» бюджетных денег, а также отчеты о фактических расходах.
"Я даже не знаю про это ничего", — сказал Мединский РИА Новости, отметив, что «узнал из СМИ» об этом.
В мае 2017 года в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.
Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.
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