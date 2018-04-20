Мединский не знал о письме чиновника в ФСБ по делу Серебренникова

По данным РБК, за год до возбуждения дела руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрей Малышев написал письмо в ФСБ, предоставив копии соглашений о выделении АНО «Седьмая студия» бюджетных денег, а также отчеты о фактических расходах.

"Я даже не знаю про это ничего", — сказал Мединский РИА Новости, отметив, что «узнал из СМИ» об этом.

В мае 2017 года в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина