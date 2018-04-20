Епископ РПЦ: к столетию убийства царской семьи громких заявлений не будет 

«К столетию никаких громких заявлений не планируется», — сказал епископ Евгений на туристическом форуме «Большой Урал» в Екатеринбурге. По его словам, «чем ближе дата, тем больше вопросов возникает». Епископ напомнил, что осенью РПЦ провела большую конференцию, итогом которой стало резюме о том, «что информации недостаточно для того, чтобы принять или не принять». Епископ Евгений заявил, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл также против того, чтобы «подгонять дело к какой-то дате».
Напомним, что «ФедералПресс» публиковал экспертное мнение историка Вениамина Алексеева по проблеме царских останков. Ученый считает, что работе по их идентификации недостает фундаментальной основы.