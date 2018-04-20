Акционеры «Новатэка» переизбрали совет директоров компании в прежнем составе

Акционеры «Новатэка» на годовом общем собрании избрали состав совета директоров компании, состоящий из девяти человек, передает корреспондент RNS с мероприятия.

Состав нового совета директоров не изменился по сравнению с его прежним составом.