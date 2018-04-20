Акционеры «Новатэка» переизбрали совет директоров компании в прежнем составе 

Акционеры «Новатэка» на годовом общем собрании избрали состав совета директоров компании, состоящий из девяти человек, передает корреспондент RNS с мероприятия.
Состав нового совета директоров не изменился по сравнению с его прежним составом.
Кандидаты были номинированы акционерами «Новатэка» — компаниями «Волга Груп», SWGI Growth Fund (Cyprus) Ltd, «Левит» и Total.
Таким образом, в состав совдира вошли девять человек: два представителя от Total и SG — Майкл Боррелл и Роберт Кастень, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, член консультативного совета Союза немецких фондов науки Буркхард Бергманн, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель совета директоров «Новатэка» Александр Наталенко, акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко, бывший вице-мэр Москвы Андрей Шаронов и президент Российского геологического общества Виктор Орлов.