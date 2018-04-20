Ещё
Акционеры «Новатэка» переизбрали совет директоров компании в прежнем составе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акционеры «Новатэка» переизбрали совет директоров компании в прежнем составе 

Rambler News Service 1 час назад
Акционеры «Новатэка» на годовом общем собрании избрали состав совета директоров компании, состоящий из девяти человек, передает корреспондент RNS с мероприятия.
Состав нового совета директоров не изменился по сравнению с его прежним составом.
Кандидаты были номинированы акционерами «Новатэка» — компаниями «Волга Груп», SWGI Growth Fund (Cyprus) Ltd, «Левит» и Total.
Таким образом, в состав совдира вошли девять человек: два представителя от Total и SG — Майкл Боррелл и Роберт Кастень, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, член консультативного совета Союза немецких фондов науки Буркхард Бергманн, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель совета директоров «Новатэка» Александр Наталенко, акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко, бывший вице-мэр Москвы Андрей Шаронов и президент Российского геологического общества Виктор Орлов.
Rambler News Service: последние новости
Трамп назвал условие введения новых санкций против России «Ростех» начал консолидацию предприятий по информационной безопасности Медведев освободил Александра Стадника от должности торгпреда РФ в США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание142
Турция вывела золотой запас из США202
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть31
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300310
Первый легальный бордель открывается в России358
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение