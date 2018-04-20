Администрация нашла подрядчика для восстановления сгоревшей в Краснодаре пятиэтажки

Краснодар . 20 апреля — Новая Кубань. Взрыв бытового газа произошел в четырехподъездном пятиэтажном доме на ул. Славянской, 75.

Сообщалось, что пострадали 3 плиты перекрытия, кирпичная кладка кровли и сам её фундамент. Сразу после разбора завалов коробку дома обследовали комплексом МДК «Стрела-П».

По поводу возможности восстановления дома вначале со стороны разных ведомств появлялась противоречивая информация.

В итоге администрация г. Краснодара заявила, что его будут ремонтировать.

* Мэрия Краснодара: дом, пострадавший от взрыва газа, можно восстановить

По этому поводу состоялось собрание жителей четвертого подъезда дома, который непосредственно пострадал.

Представитель организации ООО ЦПК «Строитель», проводившей обследование дома подтвердил, что взрыв газа не нанес существенного вреда зданию, его несущим конструкциям. Была проверена целостность конструкций и их устойчивость.

Данные экспертизы подтвердили, что дом пригоден для проживания.

Разработка проекта работ по восстановлению завершается.

Важно понимать, что предстоит выполнить не просто капитальный ремонт, а полное общестроительное восстановление стен, перекрытий, лестничных пролетов, внутренних перегородок, обустройство кровли, замену внутридомовых инженерных систем, — прокомментировал директор департамента строительства Максим Карпенко

Данные работы готова выполнить подрядная организация ООО «Альбион». Ремонт будет проводиться за счет внебюджетных источников. Технический надзор за ходом и качеством возложен на МКУ «Единая служба заказчика».