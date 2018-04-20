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В Челябинске состоялось прощание с Ольгой Давиденко
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В Челябинске состоялось прощание с Ольгой Давиденко 

АиФ 23 минуты назад
Фото: АиФ
20 апреля сотни людей пришли проститься с главой региональной организации Союза журналистов Ольгой Давиденко.
Смерть Ольги Давиденко стала ударом для журналистского сообщества Челябинской области, для всех, кто ее знал и любил. Ольгу Владимировну все будут помнить как талантливого журналиста, красивую женщину, светлого и обаятельного человека.
На посту председателя областной журналистской организации Ольга Давиденко старалась привлечь сотрудников всех СМИ к совместной работе, к реализации новых общих проектов. По ее инициативе был подготовлен и издан уникальный сборник «Имена и времена», посвященный известным журналистам Челябинской области.
В зале кинотеатра им. Пушкина состоялось отпевание, отпевал Ольгу Давиденко священник Илья Деньгин. Ее похоронили на Митрофановском кладбище.
Напомним, Ольга Владимировна скоропостижно скончалась 12 апреля в зарубежной клинике от онкологического заболевания.
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