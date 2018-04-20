В Челябинске состоялось прощание с Ольгой Давиденко

20 апреля сотни людей пришли проститься с главой региональной организации Союза журналистов Ольгой Давиденко

Смерть Ольги Давиденко стала ударом для журналистского сообщества Челябинской области , для всех, кто ее знал и любил. Ольгу Владимировну все будут помнить как талантливого журналиста, красивую женщину, светлого и обаятельного человека.

На посту председателя областной журналистской организации Ольга Давиденко старалась привлечь сотрудников всех СМИ к совместной работе, к реализации новых общих проектов. По ее инициативе был подготовлен и издан уникальный сборник «Имена и времена», посвященный известным журналистам Челябинской области.

В зале кинотеатра им. Пушкина состоялось отпевание, отпевал Ольгу Давиденко священник Илья Деньгин. Ее похоронили на Митрофановском кладбище.

Напомним, Ольга Владимировна скоропостижно скончалась 12 апреля в зарубежной клинике от онкологического заболевания.