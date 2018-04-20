С домами можно разговаривать, или Как «потрогать» капремонт

Россияне оплачивают обязательный взнос на капремонт с 2013 года, но до сих пор не все толком понимают, за что платят. Поэтому общественные деятели, контролирующие выполнение работ в Москве , организовали специальный учебный центр, где всех желающих знакомят с технологиями ремонта, объясняют, как он должен проводиться.

Дом — живой организм

В 2012 году в Жилищный кодекс РФ были внесены поправки, которые обязывают собственников жилья делать взнос на капремонт — или в так называемый «общий котел» регионального оператора (в Москве это Фонд капитального ремонта), или на спецсчет дома. Если деньги собираются в «котел», то контролирует ремонт оператор, если на спецсчет — то сами собственники.

"Вообще, собственники в принципе сами отвечают за свои дома, это не является задачей государства. Фонды капремонта, по сути, помогают жителям", — говорит секретарь городской комиссии по обеспечению общественного контроля за ходом капремонта, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Вера Москвина . Ремонт оплачивают жители по аналогии с содержанием частных домов.

А здания обязательно нужно ремонтировать. «Дом — это абсолютно живой организм. Как и люди, они рождаются, взрослеют, стареют, умирают. Жизнедеятельность этого организма нужно поддерживать. Например, если за зданием лет пять никто не следит, то могут наступить необратимые разрушения. Любой дом можно услышать. Дома разговаривают. Один дом кричит от боли и требует эвтаназии, другой начинает наказывать домочадцев протечками, третий выкидывает коленца и начинает „гулять“, оголяя межпанельные швы» — говорит Москвина.

Если что-то пошло не так В 2015 году, когда стартовали первые работы по новой схеме, комиссия по обеспечению общественного контроля за ходом капремонта, по словам Москвиной, получила не менее 40 тысяч обращений. Но поскольку жаловаться тогда еще было не на что, в основном люди просили их проконсультировать: мало кто понимал, за что платит и чего ждать от ремонта. «Тогда мы и решили, что для людей нужно организовать специальный обучающий центр», — говорит она.

Общественники построили выставку полностью своими силами, бюджетные деньги не использовались. «Нужно сказать, деньги в принципе не использовались. Экспонаты и материалы нам предоставили участники капремонта, поставщики оборудования, коммуникаций, инженерии, помещение — производитель радиаторов на своем заводе», — рассказывает Москвина.

Сегодня это открытая общедоступная площадка, посещать которую могут все желающие — бесплатно, по будням с 9:00 до 18:00. Несмотря на то, что центр был создан для собственников квартир, здесь уже побывали префекты всех округов Москвы, все главы управ районов и замы по капитальному ремонту управ. «Бывают у нас и группы студентов, приезжают участники капремонта из других городов и даже стран. С недавнего времени начали посещать выставку и подрядчики — чтобы знать, что с них будут требовать жители», — отмечает Москвина.

Дело в том, что активисты обучают население общественной работе: показывают, как должен проводиться ремонт на практике: в центре даже целый макет дома сделан — с фасадом, подъездом с лифтом и мусоропроводом, квартирой с балконом. Здесь также рассказывают, куда обращаться и что делать, если «что-то пошло не так».

Если обнаружились недочеты при выполнении капремонта, собственники могут обратиться на портал «Наш Город», где, кстати, размещены графики с конкретными сроками по выполнению всех работ. Также обращаться можно в Фонд капремонта Москвы, на горячую линию мэра города и в столичную Государственную жилищную инспекцию. Кроме того, помощь в решении таких вопросов оказывает городская комиссия по обеспечению общественного контроля. На каждом доме, когда начинается капремонт, появляется специальный информационный стенд, на котором указаны контакты подрядчика, ответственного за ремонт в Фонде, график проведения работ и другие важные сведения.

По данным Фонда капремонта Москвы, за качество всех работ отвечает сама подрядная организация, которая берет на себе гарантийные обязательства на пять лет после завершения ремонта. Но самое главное Фонд несет ответственность за проведенные работы на протяжении всего периода реализации программы капитального ремонта. К устранению недочетов подрядчик обязан приступить не позже, чем через два дня после поступления жалобы.

Информационный стенд

Записка для домохозяек

Обучение начинается у стенда, на котором изображены все виды работ по капремонту, которые обязательны в Москве. Изначально их было 15: ремонт крыши, фасадов, подвалов, фундамента, противопожарной автоматики и пожарного водопровода, ремонт полов на первых этажах, внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, дымоудаления, ремонт водостока, замена и ремонт лифтов и мусоропровода.

Виды работ при проведении капремонта

"Мы добились включения в перечень еще двух видов работ — замена окон в подъездах и ремонт подъездов после проведения капремонта", — добавляет Москвина. После посетителям рассказывают, как создается проект капремонта. «Дело в том, что перед началом капремонта собственники должны рассмотреть проект, понять при этом, что все правильно и соответствует параметрам их дома, а затем утвердить его, подписав акт открытия работ. А ведь проект — это целая толстая книга! Домохозяйки, например, говорят: вы что, хотите, чтобы мы все это читали? Вот мы им и рассказываем, что всегда к проектной документации прикладывается сопроводительная записка, в которой все объясняется доступным языком», — говорит Москвина.

Экскурсия в центре капремонта

Знаменитый кабанчик

На макете дома в обучающем центре представлены популярные виды фасадов, которые чаще ремонтируют при капремонте в формате «до и после». Среди них и «знаменитый кабанчик» — покрытие из крупной плитки, на домах 1960-1980 годов постройки. И мелкая и крупная плитка на фасадах восстанавливается с помощью современной штукатурки: на штукатурке ее попросту рисуют, получается очень натурально.

Фасад

Здесь же в подробностях показано, как ремонтируются межпанельные швы у панельных домов. В швы прокладывается мастика, пена, утеплитель, и сверху все закрывается герметичным покрытием с нахлестом на стены. Это очень важно, потому что из-за нарушенных швов дом начинает «гулять». Если же их починить надлежащим образом, здание будет стоять еще 60-70 лет.

Есть на фасаде макета и балкон. При капремонте обязательно должен ремонтироваться пол на всех балконах, причем полностью: заново выкладываются все его слои — гидроизоляция, арматура, стяжка и плитка сверху.

Жилищно-коммунальное счастье

В подъездах обязательно меняется вся электрика, а также лампы — вместо них устанавливается современное энергоэффективное освещение, которое позволяет экономить на потреблении электричества.

Также замене подлежат все инженерные коммуникации, «пронизывающие» здание — трубы горячего и холодного водоснабжения, канализация, газовые коммуникации и системы отопления, в том числе сами радиаторы. Эти работы проводятся в том числе в квартирах жителей. «Поэтому собственников предупреждают заранее о том, когда придут работники. И кстати, это крайне важный момент — в редких случаях не получается сделать ремонт во всем доме, из-за того, что не пускают в квартиру. Например, потому что там никто не живет, или арендаторы сопротивляются», — сетует Москвина.

Радиаторы

По ее словам, при капремонте в домах вместо старых чугунных батарей устанавливают современные биметаллические радиаторы отечественного производства. Во-первых, они не ржавеют, во-вторых, обладают высокой теплоотдачей. «Они буквально вечные, могут служить 100 лет», — утверждает Москвина.

Еще одно ноу-хау московского капремонта — металлические мусоропроводы с шумопоглощающей прослойкой, изнутри покрытые нержавейкой. В былые времена в домах устанавливались асбестоцементные мусоропроводы. Многие из них заварены: данный материал отлично впитывает запах и очень сложно чистится.

Мусоропровод

К современным мусоропроводам эти проблемы не имеют никакого отношения: металл и нержавейка запахи не впитывают, кроме того, эти системы оборудованы специальным моющим ершом. «У нас эта система здесь представлена — мусоропровод со стеклянным окошком в нем видно ерш, который включается. Это, я считаю — настоящее жилищно-коммунальное счастье», — говорит Москвина.