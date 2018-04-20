Волгоградские предприятия химпрома обсудили создание Школы наставничества

Волгограде состоялась конференция, на которой представители федеральной и региональной власти и предприятий химической промышленности России обсудили создание Школы наставничества.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, конференция дала старт формированию единой базы практик химпрома. Главными вопросами обсуждения стали административно-правовые вопросы, внедрение наставничества на производстве, как метода для повышения уровня квалификации работников.

Отметим, решения конференции рекомендованы для внесения в планы развития компаний и предприятий всего химического комплекса.