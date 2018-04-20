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Волгоградские предприятия химпрома обсудили создание Школы наставничества
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Волгоградские предприятия химпрома обсудили создание Школы наставничества 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде состоялась конференция, на которой представители федеральной и региональной власти и предприятий химической промышленности России обсудили создание Школы наставничества.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, конференция дала старт формированию единой базы практик химпрома. Главными вопросами обсуждения стали административно-правовые вопросы, внедрение наставничества на производстве, как метода для повышения уровня квалификации работников.
Отметим, решения конференции рекомендованы для внесения в планы развития компаний и предприятий всего химического комплекса.
Добавим, одним из лидеров движения наставничества в Волгоградской области является АО «Каустик», где на сегодняшний день трудится свыше 5 500 человек и более 500 наставников.
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