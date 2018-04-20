20 апреля 1942 года завершилась Битва за Москву

Начавшееся 5 декабря 1941 года контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков позволило отбросить гитлеровцев от стен столицы на 250-300 километров. Именно под Москвой гитлеровская армия, которая в течение двух предыдущих лет маршем прошла через многие европейские страны, потерпела первое крупное и серьезное поражение.

В ходе тяжелых и упорных боев немецкие войска под ударами Красной Армии потеряли свыше 500 000 человек, 1400 танков, 2 500 орудий, более 15 000 автомашин и другой техники, что составляло больше половины привлекавшихся для взятия Москвы войск. За дезертирство, самовольное оставление позиций и неповиновение приказам гитлеровские военные трибуналы осудили больше 60 000 солдат и офицеров. После поражения под Москвой с занимаемых постов были сняты 35 высших чинов германской армии, в том числе и командующие групп армий.

МАСКИРОВКА СТОЛИЦЫ Во время боевых действий под Москвой в столице была проведена большая работа по маскировке важнейших промышленных, культурных и правительственных объектов от налетов вражеской авиации. Все старинные здания в городе стилизовали под обычные дома, закрасили зеленые крыши, нанесли темную краску на позолоченные купола церквей и храмов, сняли кресты, зачехлили звезды на башнях Кремля. На кремлевских стенах нарисовали окна и двери, а зубцы покрыли фанерой, сымитировав крыши домов. Маскировке подвергся Мавзолей, Манеж, Большой театр и многие другие объекты.

Всего к Москве за время налетов прорвались 234 бомбардировщика, они сбросили 1 610 фугасных бомб и около 10 тысяч зажигательных. Примерно треть этого смертоносного груза попала в ложные цели. За девять месяцев бомбежек с июля 1941 по апрель 1942 года пострадало лишь 19 небольших предприятий, а также около 200 зданий: жилые дома, больницы, школы и театры.

АРТЕФАКТЫ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ На основной военно-исторической экспозиции музея боевым действиям в ходе Битвы за Москву посвящен отдельный раздел. Посетители могут увидеть уникальные фотографии и документы, униформу и обмундирование солдат и офицеров Красной Армии, оружие, письма и газеты того времени. Среди экспонатов личные вещи полковника Виктора Полусухина, фотографии кавалеристов Иссы Плиева Льва Доватора , плакаты, снаряды и остатки ядер Отечественной войны 1812 года с Бородинского поля, где осенью 1941 года шли ожесточенные бои.

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ»

В честь обороны столицы Советского Союза указом от 1 мая 1944 года была учреждена медаль «За оборону Москвы». Эта медаль является одной из восьми наград, учрежденных в честь обороны крупных городов и регионов страны. Кроме нее, в этот список вошли медали «За оборону Ленинграда », «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя », «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», «За оборону Киева». Медалью «За оборону Москвы» награждено свыше 1 миллиона солдат и офицеров Красной Армии, в том числе и около 20 тысяч подростков участников обороны столицы.

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации (ЦМВС РФ) пройдут открытые занятия для посетителей, приуроченные к 76-летней годовщине окончания Битвы за Москву. Об этом сообщил директор музея Александр Никонов. «Работа по сохранению памяти о легендарном подвиге советского народа и Красной Армии с течением времени ни на йоту не теряет своей актуальности. Напротив, исходя из реалий сегодняшнего дня, она все более востребована. Мы наблюдаем рост посещаемости нашего музея, и это тоже свидетельство того, что тема востребована и значима, — сказал он. — В эти дни, когда отмечается 76-я годовщина окончания Битвы за Москву, в музее проводятся для посетителей разных поколений тематические открытые занятия в рамках программы #армейскийвек. Это новая форма нашей работы, и она особенно востребована участниками юнармейского движения. Научные сотрудники выезжают с тематическими лекциями в воинские части. Традиционно такие встречи проходят, например, в Президентском полку ФСО России ». В этот день, 20 апреля 1942 года, завершилась Битва за Москву. Начавшееся 5 декабря 1941 года контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков позволило отбросить гитлеровцев от стен столицы на 250-300 километров. Именно под Москвой гитлеровская армия, которая в течение двух предыдущих лет маршем прошла через многие европейские страны, потерпела первое крупное и серьезное поражение.