В поисках своего угла. Псковичка с маленьким ребенком не знает, где ей жить

Возвращение в никуда

В 17 лет она осталась сиротой, но ей никто не объяснил, что можно встать в очередь на льготное жилье. Официально у нее есть жилплощадь, точнее, ее часть, которую она унаследовала от родителей, но жить в доме сейчас невозможно. Там нет ванны, туалета, горячей воды и отопления. Поэтому Света хочет восстановить свой статус сироты и получить благоустроенное жилье в Пскове . Возвращаться в деревню она не хочет. Говорит, слишком плохие воспоминания.

Светлана родилась в деревне Ершово в Псковском районе. Там до 8 лет она жила вместе с родителями, братом и сестрой в двухэтажном большом доме. Детство было тяжелое.

«Отец любил выпить, особого внимания нам не уделял, поэтому его лишили родительских прав. Потом заболела мама. У нее обнаружили рак и вскоре положили в больницу, а меня с братом Сашей отправили в Красноргородскую школу-интернат. Сестра Наталья, которая старше на 6 лет, уже жила у молодого человека, но периодически нас забирала», — вспоминает Светлана Васильева.

Мама умерла, когда девочке было 11 лет. Тогда, будучи совсем маленькой, она не понимала, куда делась мама и постоянно плакала. Последнее воспоминание о ней — изможденная, худая до костей женщина, которая уже никого не узнавала. Болезнь забрала ее здоровье и разум, а у детей — единственного родного человека.

После интерната в 2000 году Света поехала в Псков вместе с братом и поступила в ПТУ, выучилась на маляра и решила вернуться в родную деревню к отцу. Ей стукнуло 17. Когда она зашла дом, испытала настоящий шок. Некогда крепкое и уютное жилье превратилось в притон — всюду грязь, разруха, антисанитария, плесень.

Оказалось, отец все это время сдавал жилье в аренду не самым благополучным людям, пропивал имущество, даже батареи срезал и сдал на металлолом ради очередной бутылки.

Осознав, что ловить здесь нечего, Света решила действовать радикально и уехала в Москву к крестной. Жизнь и там оказалась не простой. С родственницей нужно было постоянно находиться рядом, женщина страдала от психического заболевания. Поэтому практически на 5 лет Света стала для нее сиделкой. Вскоре она познакомилась с мужчиной, и у нее родилась Аня. Но семьи не получилось, и уже в 2015 году, с 10-месячной дочкой на руках, она вернулась в Псков.

Правда, это было возвращение в никуда. Отец пропал без вести, спустя 10 лет суд признал его умершим. Дом, где она жила, окончательно запустел, остались только стены. В свое время его поделили на всех — Свету, Александра и Наталью. Но никому он в таком состоянии оказался не нужен — чтобы провести воду, подключить отопление и сделать там ремонт, нужны большие деньги.

В людях

Светлана хочет, чтобы дом признали непригодным для жилья, но экспертная комиссия в свое время посчитала его достойным для проживания.

Армен Мнацаканян. «По закону за ней закреплено жилье. Проблема в то, что оно доведено до состояния запустения. Как вариант — постепенно его восстанавливать. Если хочет признать дом аварийным, нужно писать заявление в районную опеку, а дальше комиссия будет оценивать состояние дома», — пояснил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области

Того же мнения придерживается и глава Ершовской волости Олег Трашков.

«Просить жильё может каждый, но у Светланы есть доля в жилом доме. Он крепкий, просто ему нужен хозяин. Если бы они объединились, то втроем отремонтировали бы все комнаты», — считает глава волости.

Но отношения с ближайшими родственниками еще с детства натянутые.

В свое время, после приезда из Москвы, брат приютил Светлану на какое-то время, но после очередной ссоры выставил с ребенком на улицу.

Пришлось просить помощи у друзей. Так через знакомых она познакомилась с 55-летней Натальей Ильиной , которая решила их приютить на время, и вскоре заменила малышке бабушку. Однако спустя время Светлане пришлось вновь искать жилье, чтобы не стеснять хозяйку.

В конце концов, ей пришлось просить помощи у Центра «Руф». Это некоммерческая организация, которая помогает адаптироваться исоциализиро ваться бывшим сиротам, выпускникам интернатов. В Пскове для этого Центром организован «Клуб выпускников Псковского региона».

«К нам часто обращаются за помощью. Проблемы у ребят разные: отсутствие жилья, поиск работы, бытовые вопросы. Мы пытаемся помочь каждому. Немало тех, кто имел статус сироты, но в свое время не получил квартиру, потому что никто не объяснил, как это сделать. Мы со своей стороны пытаемся решить их проблему в правовом поле. Это длительный процесс, но сотрудничество с Ассоциацией молодых юристов Пскова, оказывающей нашим ребятам бесплатную помощь, помогает нам добиться хороших результатов — рассказала руководитель Центра Марина Голубева . — За 1,5 года, что мы работаем в Пскове, уже несколько ребят получили через суд признание своего права на получение жилья. Светлана обратилась к нам три месяца назад. Мы направили её к юристу, которая, изучив документы, взялась за решение этой проблемы. Так как ситуация с жильем у Светы сейчас критическая, мы предложили ей пожить в социальной квартире нашего Центра».

Договор на проживание оформлен на месяц. Что будет дальше, Светлана не знает. Чтобы снять квартиру зарплаты уборщицы явно не хватает. Пока же остается только одно — надеяться на добрых людей и продолжать бороться.