Екатерина Андреева рассказала, что сохраняет ее нервы в пробке

Известная телеведущая Екатерина Андреева рассказала своим поклонникам в Инстаграме, как проводит время, стоя в пробках. При этом она дала и ценный совет, чем можно заняться во время простоя на дороге, чтобы не нервничать и даже в такой ситуации извлечь для себя что-то полезное.

Ни для кого не секрет, что одной из главных проблем столицы России являются пробки. Как и все остальные, многие знаменитости также сталкиваются с ними, когда добираются на работу. Так, телеведущая Екатерина Андреева, коротая время в веренице автомобилей, нашла для себя очень хорошее и полезное занятие, о котором решила рассказать и подписчикам в личном микроблоге. «И попав в пробку можно поймать свет в конце тоннеля и сделать фото. А чтоб не злиться и не убивать свои же нервные клетки, можно выписать себе приятный бонус и воспользоваться случаем послушать аудиокнигу, время тогда летит незаметно. Вывод -искать пользу везде, даже там, где её на первый взгляд и нет»

Интернет-пользователи, прочитавшие публикацию Екатерины, оценили ее совет по достоинству. Многие из них в своих комментариях признали, что над словами женщины стоит всерьез задуматься и использовать, казалось бы, потраченное впустую время с пользой для себя. «И то польза от этих пробок!» «Во всем можно находить положительные моменты!» «Пусть вас не страшат вас эти пробки, главное — настроение, главное — позитив!» «Верное решение!» «Увидела фото и подумала и что это Вы такая серьёзная! Прочитала… И да, почитать, послушать, даже помечтать нужно время…» «Катюша, Вы правы, читать, читать и только читать! Куда делась самая читающая в мире страна?» Кстати, некоторых удивил и тот факт, что Екатерина сама водит машину. На что телеведущая просто рассказала, что управляется с автомобилем просто прекрасно благодаря обучению у очень хорошего инструктора.

А недавно 56-летняя Екатерина снялась в красивой фотосессии вместе со своей дочерью, 35-летней Натальей. Снимки она также опубликовала в сети, чем сильно порадовала своих фанатов. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!