Мэр Ярославля раскритиковал работу главы районной администрации

Глава города отчитал подчиненного на общегородской планерке в пятницу, 20 апреля. Слепцов рассказал, что жители Красноперекопского района жалуются на ситуацию возле дома №18 корпус 2 на улице Наумова. Возле здания скапливается мусор. В самом расселенном доме поселились бомжи. Из-за этого ярославцы боятся даже выйти на прогулку во двор.

Андрей Удальцов попытался объяснить, что с территории уже вывезли 30 тонн мусора, однако его оправдания мэр не воспринял:

«Снимали видеосюжет вчера. Сегодня это чисто? Вы 30 тонн вчера вывезли? Тогда можете не рассказывать. Что вы делали в предыдущие годы — мне совсем не интересно. Вы глава района, отвечаете за это. Почему там до сих пор грязно? Это все горит, все поджигается. Не навели вы порядок, там бардак полный. Сколько времени нужно, чтобы все убрать? Навести порядок, вывезти мусор».

Глава территориальной администрации попросил срок в неделю, однако Слепцов потребовал убрать территорию в субботник, 21 апреля.