Где выступал Луначарский?Старейший архитектор Оренбурга-о памятниках-фейках

Памятники-инвалиды

Людмила Максимова, «АиФ Оренбург»: Станислав Евгеньевич, в каком состоянии сегодня в Оренбурге находятся объекты культурного наследия?

Станислав Смирнов: Охраной памятников истории и культуры занимается специально уполномоченный государственный орган, которым у нас является Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области . Между прочим, в сферу его полномочий входит финансирование мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. Однако финансовых средств у государства катастрофически не хватает. Содержание памятников истории и культуры возложено на собственников и пользователей. А у них тоже денег нет.

В настоящее время в Оренбурге под охраной государства находится более 400 памятников истории и культуры. Это очень много. При этом только 10-15 самых лучших памятников сохраняются и содержатся в достойном состоянии. Например, такие как Дом Советов, Областной краеведческий музей, Музей изобразительных искусств, бывшее Дворянское собрание, бывший Неплюевский кадетский корпус… А вот 2-му Кадетскому корпусу не повезло (улица Советская, 1). Остался бесхозным — окна выбиты, стропила разрушены. Если любое здание лет 20 не эксплуатировать, оно превратится в гнилушку.

К великому сожалению, в Оренбурге большинство памятников истории и культуры влачат жалкое существование. Есть памятники-инвалиды, то есть такие, у которых утрачены красивые фрагменты и детали фасадов. Например, в бывшем Генерал-губернаторском доме по улице Советской, 2, не хватает портика главного входа и восьмиугольной башенки-бельведера на крыше.

Куда без фейков?

— Как часто должны обследовать памятники культуры?

— По федеральному закону № 73-ФЗ « Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации » каждые пять лет согласно закону об охране памятников должно проводиться обследование памятника (ст.33, п.2). Конечно, никакие обследования не проводились. Хотя это прямая обязанность госоргана.

Это приводит к существованию «фейковых памятников», которые числятся на госохране, но в действительности их не существует. Например, памятник регионального значения «Каланча пожарного депо в Форштадте». Пожарное депо и каланчу снесли более 40 лет назад, но в официальном Перечне объектов культурного наследия этот давно утраченный памятник существует до сих пор. Сегодня на этом месте возвышается многоэтажный жилой дом, построенный в 1990-х годах на пересечении улицы маршала Жукова и Ленинской (ул. маршала Жукова, 60).

Еще пример. В Оренбурге по улице Челюскинцев, 11, стоит самый обыкновенный одноэтажный жилой дом. Однако в официальном Перечне объектов культурного наследия, это строение числится памятником культуры регионального значения. Его название: «Здание, в котором в 1929 году выступал А. В. Луначарский». Вот только дом этот построен после 1950 года, а Луначарский умер в 1933 году. Обыкновенная ошибка. На самом деле, народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский выступал в здании бывшей Духовной семинарии на Челюскинцев, 17. Тогда это была Высшая летная школа. Ко мне обратился собственник дома по улице Челюскинцев, 11, который захотел узаконить новые строения на земельном участке этого домовладения, но ему сказали, что это памятник регионального значения и надо обращаться в министерство культуры Оренбургской области, где его связали со мной. Я проводил историко-культурную экспертизу и доказал, что Луначарский в здании по улице Челюскинцев, 11, никогда не выступал. Однако экспертизу отклонили, хотя министерстве признали факт допущенной ошибки. Признали также, что за последние 30 лет обязательного обследования памятника не проводилось и не осуществлялся контроль за состоянием объекта. Там же пояснили, что, хотя ошибка произошла по вине самого госоргана, хотя памятника истории и культуры в действительности не существует, но, если уж объект обладает юридическим статусом памятника и включен в реестр, то выводить его из реестра должна комиссия, состоящая из трех аттестованных экспертов (не меньше). Это вызывает недоумение. Стоит такая историко-культурная экспертиза примерно 300 тысяч рублей. Таких денег ни у заказчика, ни у министерства нет.

Медленное уничтожение

— В нашей области есть только одна организация, которая занимается проектами реставрации и восстановления исторических и культурынх объектов?

— Речь идет о научно-производственном предприятии РОНА. Это — мощное производственное объединение, которое по заданиям министерства культуры выполняет работы по реставрации и воссозданию памятников истории и культуры, проекты границ территорий памятников и многое другое. Министерство культуры Оренбургской области охотнее всего работает именно этой организацией. Такое положение дел имеет несомненные преимущества, поскольку министерству удобно иметь «свою» проектную организацию. Это предприятие находится рядом и способно выполнять сложные работы с достаточно высоким качеством.