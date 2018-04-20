Андрей Сосов вновь переизбран генеральным директором АО «Металлист-Самара»

Согласно информации на официальном сайте предприятия, Андрей Владимирович Сосов в 1996 году окончил Самарский государственный технический университет.

Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером-технологом третьей категории на ОАО «Самарский завод клапанов».

С 2000 по 2001 г. — заместитель главного технолога в ОАО «Самарский завод клапанов». С 2007 г. по настоящее время — технический директор ОАО «Самарский завод клапанов».

Должность генерального директора АО «Металлист-Самара» Андрей Сосов занимает с 2012 года (на этом посту он сменил Валерия Родина). В апреле 2015 года он был переизбран на три года.