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Андрей Сосов вновь переизбран генеральным директором АО «Металлист-Самара»
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Андрей Сосов вновь переизбран генеральным директором АО «Металлист-Самара» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Согласно информации на официальном сайте предприятия, Андрей Владимирович Сосов в 1996 году окончил Самарский государственный технический университет.
Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером-технологом третьей категории на ОАО «Самарский завод клапанов».
С 2000 по 2001 г. — заместитель главного технолога в ОАО «Самарский завод клапанов». С 2007 г. по настоящее время — технический директор ОАО «Самарский завод клапанов».
Должность генерального директора АО «Металлист-Самара» Андрей Сосов занимает с 2012 года (на этом посту он сменил Валерия Родина). В апреле 2015 года он был переизбран на три года.
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