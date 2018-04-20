Суд: отпускнику на рабочее место путь заказан

На территорию завода не пропустили специалиста, который торопился исполнить свои должностные обязанности, несмотря на очередной оплачиваемый отпуск.

Отдыхать работник не стремился, в связи с чем обратился в суд, чтобы признать запрет на труд в спорный период незаконным, а также приказ, в соответствии с которым его отправили на временный покой.

Служители Фемиды встали на сторону работодателя, который предоставил доказательства того, что с графиком отпусков сотрудник был ознакомлен и возражений по его поводу не заявлял. Трудоголику этим внутренним актом были назначены даты законного отдыха за два года безотрывной работы.

Суд отметил, что ежегодный оплачиваемый перерыв в работе должен брать каждый трудящийся и компенсацией его не заменить

Запрет на нахождение на территории завода также не был признан произволом, так как был регламентирован внутренним положением.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Ленинградского областного суда от 21.02.2018 N 33-1123/2018

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