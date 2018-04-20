МИД КНР упрекнул США в протекционизме под предлогом защиты национальной безопасности

КНР Хуа Чуньин. ПЕКИН, 20 апреля. / ТАСС /. Методы американских властей по контролю над высокими технологиями свидетельствуют о стремлении к гегемонии и являются протекционизмом под предлогом заботы о национальных интересах. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции официальный представитель МИД

"В последнее время Вашингтон предпринял множество всевозможных шагов. Во-первых, там утверждают, что Китай пытается силой заполучить от американских компаний [передовые] технологии. Также были заявления о том, что развитие КНР в инновационной сфере представляет угрозу национальной безопасности США ", — сказала дипломат. «Думаю, все это как нельзя лучше характеризует американскую сторону, которая [стремится] к гегемонии и действует [по принципу] „этим могу владеть только я, а другим не позволю“, — добавила она.

Хуа Чуньин выразила недоумение по поводу того, что обычные торговые и инвестиционные проекты в последнее время начинают трактоваться в Соединенных Штатах как опасные схемы, способные поставить под угрозу их благополучие. „В итоге под предлогом защиты национальной безопасности [американским правительством] отдаются протекционистские указания“, — резюмировала она.