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МИД КНР упрекнул США в протекционизме под предлогом защиты национальной безопасности
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МИД КНР упрекнул США в протекционизме под предлогом защиты национальной безопасности 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 20 апреля. /ТАСС/. Методы американских властей по контролю над высокими технологиями свидетельствуют о стремлении к гегемонии и являются протекционизмом под предлогом заботы о национальных интересах. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"В последнее время Вашингтон предпринял множество всевозможных шагов. Во-первых, там утверждают, что Китай пытается силой заполучить от американских компаний [передовые] технологии. Также были заявления о том, что развитие КНР в инновационной сфере представляет угрозу национальной безопасности США", — сказала дипломат. «Думаю, все это как нельзя лучше характеризует американскую сторону, которая [стремится] к гегемонии и действует [по принципу] „этим могу владеть только я, а другим не позволю“, — добавила она.
Хуа Чуньин выразила недоумение по поводу того, что обычные торговые и инвестиционные проекты в последнее время начинают трактоваться в Соединенных Штатах как опасные схемы, способные поставить под угрозу их благополучие. „В итоге под предлогом защиты национальной безопасности [американским правительством] отдаются протекционистские указания“, — резюмировала она.
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