Достопримечательности Новосибирска: дома приведут в порядок

«В последние два года практически на каждый объект в 2-3 раза увеличились средства на ремонт, реконструкцию, поддержание и сохранение. Вы бывали и в „Красном факеле“, и в ДК Октябрьской революции, и в Камерном зале филармонии — эти и многие другие места мы приведем в порядок уже в этом году», — пообещал глава министерства культуры области Игорь РЕШЕТНИКОВ. Так какие старинные архитектурные строения в ближайшее время можно будет с гордостью показывать гостям города и иностранным туристам?

Консерватория. Четырехэтажное серое строение, расположившееся на Советской, 31, было построено в 1926 году по проекту архитектора А. Д. Крячкова для Сибдальгосторга. Ремонтные работы здесь ведутся еще с прошлого года, а в 2018-м для их продолжения выделено более 40 млн рублей. На эти деньги заменят окна, снимут старый слой штукатурки, приведут в надлежащий вид фасад здания и заменят старые перекрытия в Большом зале.

Художественное училище. Двухэтажное угловое кирпичное здание на Красном проспекте приведено в порядок на 85%, и совсем скоро новосибирцы, проезжая по центру, смогут насладиться видом отреставрированного культурно-исторического объекта в полной мере.

Дом Янки Дягилевой . Дом на улице Ядринцевской, где жила известная представительница сибирского панка, поэтесса и музыкант Янка Дягилева, находился, мягко говоря, в плачевном состоянии. Теперь деревянный одноэтажный дом приведут в порядок, признав его примером городской застройки начала ХХ века.

Контора инженера Будагова. Дом одного из основателей Новосибирска Григория Будагова на ул. Большевистской, 7 в Октябрьском районе был построен еще в конце 1890-х годов. Недостающие детали декора — резные украшения, ставни и орнамент — восстановят по чертежам и старым фотографиям, а в обновленном старинном доме откроют экспозицию, посвященную первостроителям Новониколаевска.

Что еще отремонтируют?

Дом-памятник В. И. Ленина. Красный проспект, 22.

Дом-памятник деревянного зодчества. Ул. Чаплыгина, 25.

Краеведческий музей. Красный проспект, 23.

Театральный институт на Ядринцевской, 66.

ДК им. Октябрьской революции. Ул. Ленина, 24. Художественное училище. Красный проспект, 9.

Художественный музей. Красный проспект, 5.

«Красный факел». Ул. Ленина, 19.

Дом народного творчества (жилой дом купца Рубцова). Ул. Каинская, 5.

Дом с мезонином. Ул. Чаплыгина, 36.

Театр кукол. Ул. Ленина, 22.

Юношеская библиотека. Красный проспект, 26.