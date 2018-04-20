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Развозжаев сообщил, кто сможет навязать борьбу Собянину на выборах мэра
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Развозжаев сообщил, кто сможет навязать борьбу Собянину на выборах мэра 

Свободная пресса 2 часа назад
Член совета «Левого фронта» Леонид Развозжаев сообщил, за кого проголосовал на праймериз «МосСовет-2018» по выборам кандидата в мэры Москвы от лево-патриотических сил.
Политик написал на своей странице в соцсети, что пока отдал свой голос только за двоих — Максима Шевченко и Вадима Кумина.
Выдвижение Шевченко, по мнению Развозжаева, даст огромный импульс для развития «Левого Фронта» и оживит избирательную компанию, а Вадим Кумин сумеет навязать реальную борьбу Сергею Собянину.
«Вадим Кумин производит впечатление скорее не человека, а суперкомпьютера, четкость действий, правильные приоритеты, умение подобрать кадры, поставить их на тот фронт работы, где человек будет полезнее иных. Уверен, эта супермашина может навязать такую борьбу Собянину и вообще власти, что Кремлю придется отменять все летние отпуска не только московским чиновникам, но и федеральным, особенно силовикам. В 2012 году Кумин проявил себя как принципиальный политик, не побоявшийся сделать все возможное для того, чтобы кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов заключил публичное соглашение с «Левым Фронтом» о взаимодействии на президентских выборах 2012 г. А ведь тогда очень многие политики, даже депутаты Госдумы, опасались контактировать с нами», — напомнил Леонид Развозжаев, добавив, что мог бы привести еще много примеров в пользу Вадима Кумина.
Сайт праймериз «МосСовет-2018»: кандидаты в мэры Москвы
Новости выборов мэра Москвы: На праймериз добавились новые кандидаты
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