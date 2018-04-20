В Ноябрьске будущее строят на РОБО и БИОплатформах

На шести площадках во Дворце молодежи состоялся фестиваль научно — технического творчества.

Собрались любители и эксперты в области технологий науки и техники.

На «РОБОплатформе» прошли соревнования по робототехнике, конкурс-выставка мехатронных систем, на «КОСМО-» участники представили аэромодели, квадрокоптеры. Рядом демонстрировались 3D принтеры, детвора пробовала силы в рисовании 3D ручками. Лаборатория «Архимед» развернулась на «БИОплатформе». Состоялись конкурс по легоконструированию с двигающимися моделями «Вселенная будущего» и выставка самодельных роботов «РобоАРТ». Мир 3D-голограмм открылся гостям в отдельной, затемненной комнате.

По Дворцу молодежи передвигались роботы, дошколята представляли свое видение Космоса и будущего, а в лаборатории можно было провести опыты. Юные технари показали свои разработки.

Так, семиклассники Ростислав Мельников и Николай Бондарь решили при помощи батарей центрального отопления получать бесплатную электроэнергию. Они соорудили установку, которая освещает подоконник с комнатными цветами.

— Наша турбина будет подключаться к радиатору, — рассказывает Ростислав. — Под давлением вода поступит в турбину и станет вырабатывать энергию.

Судья Сергей Котеев оценивал работы юных робототехников. Говорит, в последнее время у подростков повысился интерес к этому направлению творчества.

— Я работаю в школе №12, и у нас треть учеников занимается робототехникой, — утверждает Сергей Леонидович. — Современная молодежь понимает, за роботами — будущее.

Добавим, фестиваль «Платформы будущего» посетила заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова . Сейчас Ноябрьск рассматривается как площадка для создания первого в округе Кванториума.