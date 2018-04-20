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В Ноябрьске будущее строят на РОБО и БИОплатформах
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В Ноябрьске будущее строят на РОБО и БИОплатформах 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
На шести площадках во Дворце молодежи состоялся фестиваль научно — технического творчества.
Собрались любители и эксперты в области технологий науки и техники.
На «РОБОплатформе» прошли соревнования по робототехнике, конкурс-выставка мехатронных систем, на «КОСМО-» участники представили аэромодели, квадрокоптеры. Рядом демонстрировались 3D принтеры, детвора пробовала силы в рисовании 3D ручками. Лаборатория «Архимед» развернулась на «БИОплатформе». Состоялись конкурс по легоконструированию с двигающимися моделями «Вселенная будущего» и выставка самодельных роботов «РобоАРТ». Мир 3D-голограмм открылся гостям в отдельной, затемненной комнате.
По Дворцу молодежи передвигались роботы, дошколята представляли свое видение Космоса и будущего, а в лаборатории можно было провести опыты. Юные технари показали свои разработки.
Так, семиклассники Ростислав Мельников и Николай Бондарь решили при помощи батарей центрального отопления получать бесплатную электроэнергию. Они соорудили установку, которая освещает подоконник с комнатными цветами.
— Наша турбина будет подключаться к радиатору, — рассказывает Ростислав. — Под давлением вода поступит в турбину и станет вырабатывать энергию.
Судья Сергей Котеев оценивал работы юных робототехников. Говорит, в последнее время у подростков повысился интерес к этому направлению творчества.
— Я работаю в школе №12, и у нас треть учеников занимается робототехникой, — утверждает Сергей Леонидович. — Современная молодежь понимает, за роботами — будущее.
Добавим, фестиваль «Платформы будущего» посетила заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова. Сейчас Ноябрьск рассматривается как площадка для создания первого в округе Кванториума.
Кванториум — это детский инновационный технопарк, где дети от пяти до восемнадцати лет постигают азы инженерной науки и учатся конструировать. Технопарки образовываются по проекту Минобрнауки и Агентства стратегических инициатив.
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