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Глава управы Александр Мишаков встретился с жителями района
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Глава управы Александр Мишаков встретился с жителями района 

Управа Таганского района города Москвы 17 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Глава управы Таганского района Александр Мишаков 18 апреля провел встречу с жителями на тему: «Работы, проводимые по взысканию задолженности с граждан за неуплату коммунальных услуг». Собрание прошло на территории «Городского центра профессионального и карьерного развития».
На мероприятии присутствовали: заместители главы, сотрудники управы и Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Таганского района».
В начале встречи с докладом выступила начальник юридического отдела ГБУ «Жилищник Таганского района» Татьяна Скриниченко. Она рассказала о работах, проводимых по взысканию задолженности с граждан за неуплату коммунальных услуг. Кроме того, сотрудница учреждения разъяснила порядок и способы погашения задолженности.
— Все вопросы, жалобы и проблемы, которые вас беспокоят, рассмотрят в индивидуальном порядке. Несомненно, к этому процессу привлекут наш юридический отдел и другие инстанции. Мы постараемся компетентно во всем разобраться и дать вам полное разъяснение и пути выхода из конфликтных ситуации, — рассказала Татьяна Скриниченко.
В ходе собрания каждый желающий смог задать вопросы главе и сотрудникам управы. Все обращения внесены в протокол и взяты на контроль.
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