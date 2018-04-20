Активисты 21 апреля наведут порядок в «берлоге» у медведя Малыша

Активные жители района Богородское примут участие в уборке территории в экологическом центре «Медвежий угол».

Досуговый центр «Богородское» совместно с молодежной палатой района и Советом депутатов МО Богородское организует в субботу, 21 апреля, очередной поход к медведю Малышу, который обитает на территории национального парка «Лосиный остров» в экоцентре «Медвежий угол».

На территории национального парка москвичи после субботника отправятся в гости к косолапому, который с приходом весны также требует внимание, заботы и чистоты в своей берлоге. Богородчане приведут в порядок территорию, на которой обитает медведь, наколют дрова, протрут пыль и пообщаются с бывшим артистом. Отметим, что медведь Малыш в свое время был известным цирковым артистом и снимался в кино. Сейчас после перенесенного инсульта он обитает в «Лосином острове» и всегда рад пообщаться с гостями экологического центра.

Сбор участников экоакции «В гости к мишке» в 9.55 по адресу: Погонный пр-д, 1А (перекресток проектируемых проездов №969 и 6503).