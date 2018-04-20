Ещё
Активисты 21 апреля наведут порядок в «берлоге» у медведя Малыша
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активисты 21 апреля наведут порядок в «берлоге» у медведя Малыша 

Официальный сайт управы района Богородское 16 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Активные жители района Богородское примут участие в уборке территории в экологическом центре «Медвежий угол».
Досуговый центр «Богородское» совместно с молодежной палатой района и Советом депутатов МО Богородское организует в субботу, 21 апреля, очередной поход к медведю Малышу, который обитает на территории национального парка «Лосиный остров» в экоцентре «Медвежий угол».
На территории национального парка москвичи после субботника отправятся в гости к косолапому, который с приходом весны также требует внимание, заботы и чистоты в своей берлоге. Богородчане приведут в порядок территорию, на которой обитает медведь, наколют дрова, протрут пыль и пообщаются с бывшим артистом. Отметим, что медведь Малыш в свое время был известным цирковым артистом и снимался в кино. Сейчас после перенесенного инсульта он обитает в «Лосином острове» и всегда рад пообщаться с гостями экологического центра.
Сбор участников экоакции «В гости к мишке» в 9.55 по адресу: Погонный пр-д, 1А (перекресток проектируемых проездов №969 и 6503).
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
27 деревьев и 1142 кустарника высадят весной в Богородском Богородские пенсионеры достали спицы, пряжу и клубки Бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк» предлагает МФЦ жителям Богородского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300238
Первый русский бордель назвали спасением нации168
Первый легальный бордель открывается в России352
Поклонская ответила Порошенко про князей310
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение