«Санатории популярны, но это не бюджетный отдых». Топ самых дорогих и дешевых здравниц Тюменской области

Санатории Тюменской области , по оценкам туристических специалистов и различных тематических ресурсов, привлекательны несколькими особенностями. Во-первых, это современное медицинское оборудование — в новом веке санаторная отрасль претерпела масштабную модернизацию. Во-вторых, это красивая природа, за которой в том числе и едут в санатории. Лечебно-оздоровительные комплексы расположены на берегах Оби , Иртыша, Тобола и рек помельче, вблизи множества живописных озер, их окружают хвойные леса. В-третьих, это лечебные грязи и, конечно, горячие источники — отдельный туристический козырь Тюмени . В здравницах с горячими источниками людям предлагают сероводородные, жемчужные, радоновые, йодистобромные, травяные ванны.

При всем этом отдых в санаториях нельзя считать каким-то маргинальным вариантом — хотя бы потому, что кошельку он обходится порой так же, а то и дороже, чем поездка за рубеж.

«Я бы не сказала, что санатории Тюменской области — бюджетный вариант. Цены порой сопоставимы с заграничным отдыхом», — говорит Евгения Мурзина, директор туристической компании Weekend, которая в том числе реализует путевки в санаторий.

При этом, как отметила Мурзина, несмотря на порой высокие цены, санаторный отдых у тюменцев довольно популярен: «Спрос довольно велик. Есть категория людей, которые не привыкли отдыхать за границей или боятся летать на самолете. Для них санаторий — хорошая возможность и отдохнуть, и подлечиться».

Надо отметить, что аудитория санаториев имеет свою специфику. По данным компании Мурзиной, примерно 60% путевок покупают люди старше пятидесяти лет. Еще 25-30% — семьи с детьми. Еще один нюанс: около 70% путевок включают в себя лечебную программу.

Как пояснила Евгения Мурзина, в некоторых санаториях места заняты на месяц вперед, а если речь идет о «сезоне», номера могут разобрать и того раньше. Сезоны для санаториев — лето, новогодние и майские каникулы, а также ноябрьские праздники. При этом продажи путевок на дистанции заметно растут.

Мы изучили цены полутора десятков тюменских санаториев и вывели тройку самых недорогих и самых финансово затратных.

Топ-3 самых дешевых санаториев региона

«Ишимский»

Несмотря на свое название, комплекс располагается в окрестностях Тюмени. Самый бюджетный вариант проживания для двух взрослых обойдется в 3600-4200 рублей за сутки (это зависит от специфики отдыха — лечебный он или оздоровительный), для семейной пары с ребенком — 7140-7700 рублей. Сравнительно дешев даже люкс: от 6400 до 7000 для взрослой пары и от 8960 до 9800 для пары с одним ребенком. Набор услуг довольно широк и в целом стандартен для отрасли.

«Сосновый бор»

В этом санатории, расположенном недалеко от Ялуторовска , из жилья есть так называемый главный корпус (5500 рублей за сутки) и деревянные коттеджи (самый низкий тариф — 4200). Питание четыре раза в день.

«Светлый»

Еще один ялуторовский санаторий. Номер «стандарт» на двоих взрослых будет стоить 4700 рублей, люкс — 5600. Жить в люксе вместе с ребенком можно за семь тысяч. Кормят в «Светлом» четыре раза в день, за дополнительную плату проведут гирудотерапию, озонотерапию и подводное вытяжение позвоночника.

Топ-3 самых дорогих санаториев региона

«Красная гвоздика»

На третье место в этом списке было несколько претендентов, ни один из которых по ценам сильно не оторвался от других. Все же мы отдали предпочтение наиболее известному из них, «Красной гвоздике» на озере Матюшино.

«Стандарт» обойдется двум взрослым клиентам санатория в 5820 рублей, если они приедут с ребенком — в 7210-7720 рублей. Люкс значительно дороже: 14500-15500. Среди услуг есть СПА-капсула и парафинотерапия.

«Тараскуль»

Санаторий, построенный у одноименного озера и двух одноименных поселков (Большого и Малого Тараскулей), различает тарифы на общий и с кардиопрофилем. В первом случае надо заплатить 7174 рубля за номер второй категории для двух человек и 12522 — за люкс. Во втором — 8324 и 13672 рубля соответственно. Руководство «Тараскуля» отдельно отмечает свою сенсорную комнату, по их словам — единственную на территории Сибири.

«Сибирь»

Пожалуй, самый дорогой санаторий Тюменской области, отдохнуть в котором действительно дороже, чем полететь не то, что в Турцию или Египет , но и в Европу. «Стандарт» на двух человек обойдется от 7700 до 9400 рублей, на пару с ребенком — от 9630 до 11750 рублей.

«Люкс гранд» будет стоить уже 15500-18500 рублей, для родителей с сыном или дочерью — 19380-23130 рублей. Цены указаны лишь по одному из тарифов, которых в «Сибири» немало.

Среди предлагаемых услуг выделяется SPA-комплекс из пяти бассейнов и трех саун, в том числе инфракрасной, а также множество видов диагностики, включая лабораторные исследования.