«Хлам хламу рознь!» Эксперты о старых вещах, которые можно дорого продать

«Не спешите выкидывать, сжигать и сдавать на металлолом вещи в старом доме, — предупреждает директор челябинского антикварного салона „Арбатъ“ Владимир Антропов. — Возможно, для вас они не представляют никакой ценности. Но их реальная стоимость в наши дни может вас сильно удивить. Поэтому для начала сфотографируйте предметы быта и интерьера хотя бы общим планом и покажите снимки знающему человеку».

Миллион за аккордеон

Почти на всех популярных сайтах с объявлениями о продаже личных вещей сегодня есть раздел «Антиквариат». Чего там только ни продают! Старые утюги, игрушки, мебель, радиоприёмники, проигрыватели, виниловые пластинки, хрусталь, значки, ордена, медали, чернильницы, бинокли, подсвечники, подстаканники, пепельницы и портсигары. И это далеко не всё. Разбег цен впечатляет. Так, один товарищ за ступку с пестиком и пару чугунков просит 5 тыс. рублей. Другой продаёт советскую радиолу за 10 тыс. рублей. Третий — швейную машинку за ту же цену. Кто-то выставил на продажу старинный буфет за 30 тыс. рублей.

Самые высокие цены на музыкальные инструменты. За 5 тыс. рублей можно приобрести мандолину. От 10 до 25 тыс. рублей стоят гармони и аккордеоны. Немецкое фортепиано с клавишами из слоновой кости продают за 50 тыс. рублей. Другое пианино — тоже немецкое — стоит уже 400 тыс. рублей. Рекордсмен по стоимости товара — объявление о продаже итальянского аккордеона «Скандалли», изготовленного в 1960 году. «Тонкая фабричная инкрустация стразами „Swarovski“, клавиши и регистры из натуральной слоновой кости, шесть демпферов, медные голоса! — сообщает о достоинствах инструмента владелец. — Аккордеон с хорошей историей, принадлежит профессиональному музыканту, заслуженному артисту России ». Просят за инструмент ни много ни мало — 1 млн рублей.

Хранить ли хлам?

«Впечатление такое, что в качестве цены люди берут первые пришедшие в голову цифры! — комментирует Владимир . — Стоят денег не все старые предметы, а только те, которые имеют художественную ценность. Швейные машинки, утюги и прялки нам предлагают по нескольку раз в день. Но то, что было многотиражным, встречалось в каждом доме и в каждой семье, ничего не стоит. Уже даже в исторических музея такое добро даром не принимают: подобных экспонатов навалом. Можно бесконечно пробовать продать такое наследство на сайте объявлений. Но, конечно, не за миллион, не за сто и даже не за десять тысяч рублей. Хорошо ещё, если за 1-2-3 тыс. кто-то купит! И нет никакого смысла хранить эти вещи дальше: во-первых, они вряд ли подорожают, во-вторых, могут превратиться в настоящий хлам».

По словам экспертов, буфеты и комоды советских времён не имеют никакой ценности в отличие от мебели дореволюционных времён, выполненной из ценных пород дерева. Любого антиквара заинтересуют фарфоровые и чугунные фигурки, украшавшие полки сервантов во времена СССР. Например, фарфоровая композиция 70-х годов «Артемон и Мальвина» высотой всего 13 см, сегодня стоит 30 тыс. рублей. А фигура по мотивам произведения Гоголя «Ночь перед Рождеством» Черевички» — почти 40 тыс. рублей. Каслинское литьё стоит по-разному: бывает, за фигурку можно выручить как 3 тыс. рублей, так и все 30 тыс. и более. Здесь имеет значение год выпуска, кто автор изделия и каким тиражом оно отлито.

«До 1960 года качество отливки было великолепным, — объяснил руководитель другого антикварного салона из Екатеринбурга Станислав, — после оно уже оставляло желать лучшего. То, что отливают сейчас, — никому не нужно. Льют по тем же формам, но новую фигурку лего отличить о той, что отлита 70-80 лет назад и успела приобрести своеобразную патину. Хотя есть и такие умельцы, которые искусственно старят новые фигурки так, что отличить их от старинных очень трудно».

Иконы — газелями!

При советской власти нельзя было ничего продавать. Когда Союз распался, народ понёс к антикварам всё, что можно было сбыть. Замечено, что больше всего икон продавалось на рубеже 2000 годов.

«Иконы, медали и ордена можно было грузить газелями, — вспоминает Станислав. — И отдавали за бесценок. Хотя их реальные цены зашкаливали. Сегодня дороже всего ценятся иконы аналойного размера (27 на 32 см) с серебряным окладом. За них можно выручить от 30 тыс. рублей до миллиона. То, что сегодня продаётся в храмах и иконных лавках, — это ширпотреб, эти иконы потом никогда никто не купит».

Одно из главных мест в списке желанных экспонатов у почитателей антиквариата занимают самовары. И немудрено: они — неотъемлемый атрибут русской истории и культуры. Первые самовары изготавливались петербургскими и тульскими умельцами и только вручную. В середине 19 века в Туле насчитывалось 28 самоварных фабрик, которые выпускали 120 тысяч самоваров в год! Вот откуда пошло выражение, мол, в Тулу со своим самоваром не ездят. Фамилии тульских самоварных мастеров известны по сей день — Ломовы, Лисицины, Баташевы, Капырзины, Тейле и др. Экземпляры, выполненные их руками, считаются наиболее редкими, поэтому они наиболее дорогостоящие на рынке антиквариата.

«Я покупаю любые самовары, даже советские, — говорит Станислав, — главное, чтобы они были угольными. Цена самовара зависит от того, кто автор. И чем причудливее форма, тем он дороже. Цена советских угольных самоваров начинается от 1,5 тыс., цена самоваров царских времён (до 1917 года) может достигать 100 тыс. Одна беда: у таких старых экспонатов часто чего-нибудь не хватает, что-то отбито, они в плохом состоянии. Из-за этого цена снижается».

Что касается старинных денег, их берут далеко не все антиквары: опасаются подделок. К тому же старые русские деньги ценятся мало, эксперты отдают предпочтение азиатским и европейским деньгам. Причём купюрам: монеты цены практически не имеют, тем более если они выпущены позднее 1900 года.

Возникает резонный вопрос: кто покупает у антикваров то, что они приобретают у населения и на аукционах?

«Мы делим своих покупателей на три категории, — рассказывает Владимир Антропов. — Первая — коллекционеры. Вторая, это люди, приобретающие антиквариат в качестве подарка для человека, у которого уже всё есть и которого очень трудно удивить. Третья категория — это люди ностальгирующие по былым временам. Они в основном покупают предметы интерьера, чтобы украсить ими своё жильё. Кстати, нередко среди них попадаются директора ресторанов, стилизованных под старину».