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Спецкомиссия рекомендовала думе Нижнего лишить полномочий депутата Сорокина
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Спецкомиссия рекомендовала думе Нижнего лишить полномочий депутата Сорокина 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Комиссия по контролю за соблюдением ограничений и запретов о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности в Нижнем Новгороде, установила наличие оснований для досрочного прекращения полномочий депутата городской думы Олега Сорокина, сообщает в пятницу пресс-службы гордумы.
Комиссия решила направить в гордуму рекомендации о невозможности дальнейшего осуществления Сорокиным депутатских полномочий. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению 23 апреля и на заседании гордумы 25 апреля.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области направила в городскую думу Нижнего Новгорода представление с требованием о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Сорокина.
Прокуратура проводила проверку по информации МРУ Росфинмониторинга по ПФО о нарушении Сорокиным требований антикоррупционного законодательства и установила, что депутатом в справке о доходах за 2016 год не отражен договор займа на сумму 9 млн рублей при общем размере задекларированного дохода менее 800 тыс. рублей. Кроме того, Сорокиным значительно занижен полученный доход за 2016 год, сообщала прокуратура.
Фото: niann.ru.
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