Спецкомиссия рекомендовала думе Нижнего лишить полномочий депутата Сорокина

Комиссия по контролю за соблюдением ограничений и запретов о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности в Нижнем Новгороде, установила наличие оснований для досрочного прекращения полномочий депутата городской думы Олега Сорокина , сообщает в пятницу пресс-службы гордумы.

Комиссия решила направить в гордуму рекомендации о невозможности дальнейшего осуществления Сорокиным депутатских полномочий. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению 23 апреля и на заседании гордумы 25 апреля.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области направила в городскую думу Нижнего Новгорода представление с требованием о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Сорокина.