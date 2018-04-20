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Анкара вывела золотые запасы из Федерального резерва США — СМИ
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Анкара вывела золотые запасы из Федерального резерва США — СМИ 

Аргументы и Факты 30 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
На хранении в США находилось порядка 28,7 тонн турецкого золота
Центральный банк Турции вывел весь золотой запас из американского Федерального резерва в 2017 году, сообщает газета Hürriyet.
По данным издания, на хранении в США находилось порядка 28,7 тонн золота. Анкара решила вывести запасы драгметалла из-за ухудшения отношений с Вашингтоном, поясняет СМИ.
Золотой запас был частично возвращен в Турцию. Часть отправили на хранение в британский Центробанк и Банк международных расчетов в Швейцарии.
О том, что золото было выведено из Федерального резерва США также говорит официальный документ турецкого ЦБ. В 2016 году в пункте о хранящемся в Штатах драгметалле указана цифра 28 тысяч 689 килограмм. В этом же пункте в конце 2017 года стоят прочерки.
В отчете сказано, что золотой запас Турции насчитывает 564,6 тонн или 20 миллиардов в долларовом эквиваленте.
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