Анкара вывела золотые запасы из Федерального резерва США — СМИ

На хранении в США находилось порядка 28,7 тонн турецкого золота

Центральный банк Турции вывел весь золотой запас из американского Федерального резерва в 2017 году, сообщает газета Hürriyet.

По данным издания, на хранении в США находилось порядка 28,7 тонн золота. Анкара решила вывести запасы драгметалла из-за ухудшения отношений с Вашингтоном, поясняет СМИ.

Золотой запас был частично возвращен в Турцию . Часть отправили на хранение в британский Центробанк и Банк международных расчетов в Швейцарии

О том, что золото было выведено из Федерального резерва США также говорит официальный документ турецкого ЦБ. В 2016 году в пункте о хранящемся в Штатах драгметалле указана цифра 28 тысяч 689 килограмм. В этом же пункте в конце 2017 года стоят прочерки.

В отчете сказано, что золотой запас Турции насчитывает 564,6 тонн или 20 миллиардов в долларовом эквиваленте.