Как Финляндия воевала с СССР во время Великой Отечественной

«Войной-продолжением» называют в Финляндии участие этой страны на стороне гитлеровской Германии в войне против СССР в 1941-1944 гг. Продолжением она является по отношению к Зимней войне 1939-1940 гг., в ходе которой СССР захватил юго-восточные районы Финляндии, составлявшие десятую часть довоенной территории этой страны. На ней проживали 400 тысяч человек (одна девятая часть населения Финляндии), почти все они покинули места обычного проживания и расселилась по остальной территории Финляндии. Правящие круги этой страны поставили перед собой цель вернуть завоёванные Советским Союзом области. В то время выполнить эту задачу можно было только с помощью Германии. [С-BLOCK]

В свою очередь Гитлер и его стратеги считали Финляндию удобным плацдармом для ведения войны против СССР, прежде всего — для окружения и захвата с севера Ленинграда , а также для захвата Мурманска . Нацистский вождь обещал поддержку Финляндии и возвращение ей утраченных территорий (в перспективе — присоединение к Финляндии всей Карелии и Карельского перешейка до Невы), но только при условии, что она примет активное участие в войне против Советского Союза, а также предоставит свою территорию для размещения германских войск. Тесному сближению Германии и Финляндии способствовало то, что Сталин не оставил прежних планов по полному присоединению Финляндии к СССР.

Уже в сентябре 1940 года в Финляндии появились первые немецкие части. Их присутствие в этой стране стало одной из тем переговоров наркома иностранных дел В. М. Молотова с Гитлером во время визита первого в Берлин 12-14 ноября 1940 года. Гитлер отвечал, что немецкие войска находятся в Финляндии транзитом, а направляются они в оккупированную немцами Норвегию . Молотов попытался заручиться поддержкой Гитлера в деле дальнейшего захвата Советским Союзом Финляндии, но Гитлер отказал. После этого советско-финские отношения снова ухудшились, и в январе 1941 года СССР отозвал из Финляндии своего посла, оставив только временного поверенного в делах. [С-BLOCK]

А в это время финский Генеральный штаб уже тесно сотрудничал с германским, договариваясь о совместных военных операциях. В начале июня 1941 года Финляндия провела скрытую мобилизацию своих вооружённых сил. Однако президент Финляндии Р. Рюти и главнокомандующий фельдмаршал К. Маннергейм поставили Гитлеру условие, что Финляндия вступит в войну лишь в том случае, если СССР на неё нападёт. Впрочем, учитывая действия немецкой армии, осуществляемые против Союза с территории Финляндии, поводов спровоцировать СССР на враждебные выступления против Финляндии было предостаточно.

Уже вечером 21 июня 1941 июня немецкие корабли, базировавшиеся в портах Финляндии, выставили минные заграждения в Финском заливе. Немецкие самолёты также поставили мины напротив рейда Кронштадта , а на обратном пути дозаправились на финских аэродромах. 22 июня финские войска заняли Аландские острова, являвшиеся с 1920 года демилитаризованной зоной, согласно международным договорам. В тот же день советские самолёты бомбардировали финских военных на Аландских островах. На границе начались стычки с финнами. [С-BLOCK]

Утром 25 июня советская авиация нанесла первый бомбовый удар по территории материковой Финляндии. Это произошло в ответ на действия люфтваффе, самолеты которых вылетели с финских аэродромов. По утверждениям финской стороны, основными целями советских бомбёжек были гражданские объекты в столице и крупных городах. Вечером 25 июня парламент Финляндии констатировал, что страна находится в состоянии оборонительной войны с СССР. Финны блокировали советскую военно-морскую базу на полуострове Ханко

29 июня — 1 июля с территории Северной Финляндии в направлении Мурманска и Кандалакши выступили немецкие подразделения и одна финская дивизия. В течение июля части основных финских войск постепенно начинали наступательные операции. На фоне немецких побед финны ожидали быстрого разгрома Советского Союза, однако встретили упорное сопротивление советской армии. Особенно сильным оно было на ленинградском направлении, где РККА опиралась на укрепления бывшей финской линии Маннергейма. Только в конце августа финнам удалось занять Выборг . Наступление между Ладожским и Онежским озёрами было более успешным. Уже в конце июля финские войска подошли к Петрозаводску , но взять его смогли только в начале октября после ожесточённых боёв. Ранее, в начале сентября, финны вышли к реке Свирь и к старой советско-финской границе на Карельском перешейке, где были вынуждены остановить наступление. [С-BLOCK]

Встречается мнение, будто Финляндия намеревалась только вернуть территории, утраченные в войне 1939-1940 гг. Но реальное продвижение финских войск показывает, что ее цель была более значительной. Отклонение же Маннергеймом предложений немцев вместе идти на Ленинград и наступать к югу от реки Свирь объясняется просто: у финнов не осталось для этого сил. В стране были мобилизованы 17,5% всего населения, что привело к резкому падению уровня производства, лишь частично возмещаемому поставками из Германии. В кампанию 1941 года только убитыми финская армия потеряла 21 тыс. человек — на две тысячи больше, чем в Зимнюю войну. После захвата города Повенец — крайнего пункта Беломорско-Балтийского канала — в декабре 1941 года финская армия была вынуждена повсеместно перейти к обороне и провести частичную демобилизацию, иначе страну ожидал бы коллапс.

Переход финнами старой границы с СССР вызвал протесты со стороны Великобритании . 28 ноября 1941 года Черчилль направил ультиматум Финляндии с требованием отвести войска обратно. Однако финны отказались, и 6 декабря Англия объявила Финляндии войну. США примеру англичан не последовали. [С-BLOCK]

Поражение немецких войск под Ленинградом в январе 1944 года вынудило руководство Финляндии зондировать почву на предмет сепаратного мира с СССР. Однако советские условия — помимо возвращения к новой границе отдать ещё и некоторые территории на севере — показались финнам чрезмерными. Только после того, как летом 1944 года Красная Армия развернула наступление в Карелии и на Карельском перешейке, Финляндия согласилась на выставленные ей требования. Президент Рюти ушёл в отставку, и с СССР договаривался Маннергейм, которого парламент избрал новым главой государства. Помимо уступки района Печенги Финляндия должна была интернировать или силой изгнать находящиеся на ее землях немецкие войска, заплатить репарации промышленными товарами в размере 300 млн долларов (в 1948 г. СССР снизил сумму репараций до 226,5 млн; последний платёж состоялся в 1952 г.) и свершить суд над правителями, втянувшими её в войну против Советского Союза.

В Великую Отечественную войну погибло около 60 тысяч финнов. Безвозвратные потери советских войск Карельского фронта, 7-й и 23-й армий составили более 90 тысяч человек.