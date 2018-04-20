В Ростове-на-Дону на параде покажут «Панцирь-С», «Искандер-М» и С-400

"В состав… колонны включено более 60 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», танки Т-72-Б3, боевые машины пехоты БМП-3, противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и комплексы «Тор-М», бронетранспортеры БТР-82АМ", — говорится в сообщении.