В Ростове-на-Дону на параде покажут «Панцирь-С», «Искандер-М» и С-400 

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. «Панцирь-С», «Искандер-М» и С-400 покажут на военном параде в Ростове-на-Дону в честь 100-летия образования Южного военного округа (ЮВО), сообщает начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"В состав… колонны включено более 60 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», танки Т-72-Б3, боевые машины пехоты БМП-3, противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и комплексы «Тор-М», бронетранспортеры БТР-82АМ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 9 мая в ЮВО военные парады пройдут в Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске. К этим мероприятиям будут привлечены более 24 тысяч военных и задействованы более 350 единиц техники.