«Ключ оставляли на крылечке» — женщины-воры орудуют в селах

Золотые украшения у Марины были еще недавно. Теперь их нет. Воры вынесли серьги и кольца из дома Абкеримовых без взлома и даже без особых усилий.

«Ключ мы оставляли на крылечке, клали его там, в обзор он не попадает, нужно знать, где он лежит», — говорит жительница Болотнинского района Марина Абкеримова.

В одном случае ключи от дома под ковриком, в другом — на столбике рядом с дверью. Так селяне сами помогают ворам обкрадывать свои дома. Приехали. Открыли. Украли. По такой схеме они вынесли деньги и драгоценности уже из трех квартир Болотнинского района.

«У нас большая собака, но, судя по следам, они стояли спиной к собаке, остались маленькие женские следы, а второй вор проник в квартиру, я так думаю, все равно какой-то обзор делался, кто-то смотрел. Никаких следов, беспорядка в доме не было, то есть они целенаправленно шли к стенке, они предполагали, где люди хранят ценности», — говорит

Буквально на днях также обокрали корниловскую семью. Причем соседи видели, как во двор заходили три незнакомые женщины. Взяли ключ на полке, открыли дом и зашли. Через 15 минут вышли. После хозяева обнаружили пропажу золота и 80 тысяч рублей.

«На территории Болотнинского района появляются лица цыганской национальности, которые ходят по домам, в основном они приезжают в деревни, транспортные средства оставляют на краю деревни и ходят по частным домам, если в доме обнаруживается хозяин, соответственно, они задают вопрос о покупке мяса. Так вот, хотелось бы обратиться к гражданам района — в случаях появления лиц цыганской национальности, в основном это три женщины, которые ходят по частным домам, следует незамедлительно обращаться в полицию», — сообщил заместитель начальника отдела полиции Максим Ржанов