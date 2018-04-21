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В Турции продажи недвижимости иностранцам выросли на 16% за год
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В Турции продажи недвижимости иностранцам выросли на 16% за год 

Prian.ru 35 минут назад
Фото: Prian.ru
По данным Статистического института Турции (TÜİK), всего в стране в марте 2018-го было продано 110 905 объектов недвижимости. Это на 14% меньше, чем годом ранее. Больше всего жилья приобрели в Стамбуле (16,9%), за ним следуют Анкара и Измир, пишет Hurriyet Daily News. Примечательно, что в марте только 32 786 домов и квартир обрели новых собственников с использованием ипотеки. Это почти на 35% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Что касается иностранцев, то самыми активными покупателями оказались представители Ирака. Следом за ними идут выходцы из Саудовской Аравии, Ирана, России и Афганистана. Самым популярным у нерезидентов снова стал Стамбул. На втором месте по спросу иностранцев идет Анталья, на третьем — провинция Трабзон. Напомним, что за 2017 год иностранцы купили в Турции 22 234 объекта недвижимости. Это на 22% больше, чем годом ранее. А общий объем продаж «бетонного золота» нерезидентам составил $4,6 млрд
В нашей базе — почти 4000 объектов недвижимости в Турции.
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