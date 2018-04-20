Лес в пригороде Владивостока постепенно превращается в мусорный полигон

Бутылки, пакеты, вещи, утеплитель базалит, кирпичи, ведра из-под штукатурки и другой мусор заполонили лес между Лесным кладбищем и объездной трассой Седанка — Патрокл во Владивостоке . Стихийная свалка постепенно превращает живописное место в филиал мусорного полигона в районе бухты Горностай.

Бытовой и строительный мусор неизвестные сбрасывают на косогоры сопок или скидывают на ровные площадки, которые встречаются вдоль дорог. При этом кучи мусора повторяются почти каждые 100-300 метров.

По мнению приморских специалистов, специализирующихся на вывозе и утилизации отходов, мусор туда свозят сами горожане. Вывод сделан на основании того, что компаниям и даже частным лицам, занимающимся вывозом мусора, устраивать несанкицонированные свалки экономически невыгодно.

«Экономии сбрасывания мусора в лесах нет — установлены минимальные тарифы для его вывоза. Кроме этого, есть риск попасть под штрафные санкции, а они немаленькие. Поэтому такая идея, как свезти мусор в лес, обычно появляется у физических лиц, которые на этом пытаются сэкономить. К примеру, человек купил старый дом, разобрал его. И вместо того, чтобы сдать его в специализирующеюся компанию и заплатить за это, свозит части старого дома в лес и оставляет их там», — рассказал специалист компании по утилизации отходов.

В компании уточнили, что утилизационный мусор свозят на две площадки: на мусоросжигательный завод в районе Второй речки и на полигон ТБО в районе Горностая. Проблема захламленности лесных територий, мягко говоря, не нова для Владивостока. Полусгнившие остовы бытовой техники, мешки отработанных стройматериалов и автохлам «украшают» наши леса уже не один десяток лет. В 90-е годы за Зеленым Углом было целое автомобильное кладбище, не говоря уж о горах разносортного мусора высотой до человеческого роста. Хотя по соцсетям часто разлетаются предложения поучаствовать в эко-флешмобах и очистить ту или иную территорию, сложно представить, как можно разобраться с лесными свалками без прямого вмешательства властей.

Что касается Владивостока, здесь придомовые территории, скверы и парки часто радуют глаз чистотой хотя бы первые недели после субботников. Буквально после этих выходных город должен избавиться от тонн рассыпанного мусора, будут покрашены столбы и помыты леера. Уникальный приморский лес же в глазах людей общий, а значит, ничей, здесь можно делать все, что угодно, и не нести за это никакой ответственности. Правоохранительные органы с этим не согласятся, ведь штрафы выписываются регулярно, но это капля в море. Кто в результате комплексно подойдет к задаче и избавит леса от мусора — неизвестно. Какой субботник сюда доберется?

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