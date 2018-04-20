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Тулеев уйдет из политики в сентябре
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Тулеев уйдет из политики в сентябре 

BFM.RU 1 час назад
Экс-губернатор Кемеровской области и спикер парламента Кузбасса Аман Тулеев завершит свою политическую карьеру в сентябре. Он не планирует становиться депутатом по окончании полномочий текущего созыва Совета народных депутатов Кемеровской области, сообщил агентству «Интерфакс» профессор кафедры политических наук Кемеровского госуниверситета, политолог Александр Коновалов.
Он отметил, что между ним и Тулеевым состоялся телефонный разговор, а затем личная встреча, на которой, обсуждались вопросы работы депутатского корпуса и дальнейших планов экс-губернатора.
Тулеев дал понять, что на выборы больше не пойдет, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» у него ухудшилось состояние здоровья, встал вопрос о продолжении реабилитации. Скорее всего, Тулеев займется общественной деятельностью, отметил Коновалов.
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