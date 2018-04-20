Тулеев уйдет из политики в сентябре

Он отметил, что между ним и Тулеевым состоялся телефонный разговор, а затем личная встреча, на которой, обсуждались вопросы работы депутатского корпуса и дальнейших планов экс-губернатора.

Тулеев дал понять, что на выборы больше не пойдет, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» у него ухудшилось состояние здоровья, встал вопрос о продолжении реабилитации. Скорее всего, Тулеев займется общественной деятельностью, отметил Коновалов.