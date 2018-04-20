В Ярославской области идет работа по формированию кластера передовых производственных технологий 

Директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина приняла участие в заседании ежегодной коллегии в Минпромторге РФ, посвященной итогам работы в 2017 году и основным направлениям деятельности в предстоящий период. На заседании собрались члены Правительства Российской Федерации, представители федеральных министерств, региональных органов исполнительной власти, отраслевых ассоциаций, промышленных предприятий и организаций в сфере торговли.
Подводя итоги года, глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил положительную динамику в обрабатывающей промышленности, продолжение процессов локализации производств в рамках реализации программы импортозамещения, динамичное формирование кластеров в регионах.
— По всей стране развернуто около 1200 проектов импортозамещения, треть из которых уже вышли на стадию серийного производства. И сейчас мы опережающими темпами наращиваем долю российского производства в большинстве отраслей, — подчеркнул Денис Мантуров.
Ярославская область демонстрирует уверенное движение в рамках ключевых тенденций российской экономики, отмеченных министром. По итогам прошлого года регион лидирует в ЦФО по индексу роста промышленного производства, который составил 113,6 процента. Впервые с 2013 года объем экспортной выручки увеличился более чем на 37 процентов, а количество экспортно ориентированных компаний — на 85 процентов.
В составе ярославского фармацевтического кластера 16 участников, среди которых промышленные предприятия и образовательные организации. Научно-экспериментальная база кластера — Центр трансфера фармацевтических технологий им. М. В. Дорогова, разработавший более 40 методов и технологий производства активных фармацевтических субстанций. Центр активно нарабатывает партнерские связи с профильными российскими холдингами и госструктурами.
Судостроительные предприятия области представляют перспективную базу для формирования профильного кластера, позиции которого усиливают двигателестроительные и машиностроительные организации.
Активно внедряются в производство передовые технологии в рамках импортозамещения. Сегодня с продукцией зарубежных производителей на российском рынке уверенно конкурируют ярославские предприятия энергетической, радиоэлектронной, фармацевтической промышленности, машиностроения, приборостроения и судостроительной отрасли.
Расширять партнерские связи ярославских предприятий и каналы сбыта продукции промышленникам помогает Координационный совет по производственной кооперации, начавший работу в мае прошлого года. В рамках его работы более 100 региональных предприятий наладили устойчивые производственные контакты с крупнейшими российскими холдингами: ПАО «Татнефть», ПАО «Северсталь», ПАО «РусГидро», ОАО «РЖД», «Транснефть», АО «ОСК». По итогам года объем закупок крупнейшими заказчиками у поставщиков из числа малых и средних предприятий региона вырос на 28 процентов — до 10 миллиардов рублей, а их оборот увеличился на 11 процентов и достиг показателя в 184,1 миллиарда рублей.
В структуре инвестиционного блока Правительства региона сформировалась широкая линейка институтов поддержки бизнеса. Особенный акцент в работе этих организаций сделан на выстраивании взаимодействия предприятий области с федеральными структурами и ведомствами, содействии развитию инновационных проектов. В этом году организационную инфраструктуру поддержки бизнеса дополнит Региональная лизинговая компания, реализующая программы льготного лизинга под 6 и 8 процентов.
Правительство Ярославской области уделяет большое внимание работе с промышленными предприятиями, оказавшимися в тяжелой финансовой ситуации. В течение года восстановлена производственная деятельность Ярославского нефтеперерабатывающего завода имени Д. И. Менделеева и двух рыбинских предприятий — завода дорожной техники «Раскат» и «Верфи братьев Нобель».
— Являясь одним из флагманов страны по итогам промышленного года, региональная промышленность продолжает активно развиваться, используя в полной мере технологическую волну. Мы поступательно движемся по пути формирования кластера передовых производственных технологий, — сказала Галина Пенягина. — В текущем году, не снижая заданного темпа, мы продолжим наращивать промышленный и инвестиционный потенциал Ярославской области. Основываясь на стратегии развития «10 точек роста», утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым, в перспективных планах — инвестиционное развитие ТОСЭР в моногородах, инновационное развитие предпринимательства, расширение практики использования федеральных инструментов поддержки и многие другие задачи.