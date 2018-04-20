В Ярославской области идет работа по формированию кластера передовых производственных технологий

Подводя итоги года, глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил положительную динамику в обрабатывающей промышленности, продолжение процессов локализации производств в рамках реализации программы импортозамещения, динамичное формирование кластеров в регионах.

— По всей стране развернуто около 1200 проектов импортозамещения, треть из которых уже вышли на стадию серийного производства. И сейчас мы опережающими темпами наращиваем долю российского производства в большинстве отраслей, — подчеркнул Денис Мантуров.

Ярославская область демонстрирует уверенное движение в рамках ключевых тенденций российской экономики, отмеченных министром. По итогам прошлого года регион лидирует в ЦФО по индексу роста промышленного производства, который составил 113,6 процента. Впервые с 2013 года объем экспортной выручки увеличился более чем на 37 процентов, а количество экспортно ориентированных компаний — на 85 процентов.

В составе ярославского фармацевтического кластера 16 участников, среди которых промышленные предприятия и образовательные организации. Научно-экспериментальная база кластера — Центр трансфера фармацевтических технологий им. М. В. Дорогова, разработавший более 40 методов и технологий производства активных фармацевтических субстанций. Центр активно нарабатывает партнерские связи с профильными российскими холдингами и госструктурами.

Судостроительные предприятия области представляют перспективную базу для формирования профильного кластера, позиции которого усиливают двигателестроительные и машиностроительные организации.

Активно внедряются в производство передовые технологии в рамках импортозамещения. Сегодня с продукцией зарубежных производителей на российском рынке уверенно конкурируют ярославские предприятия энергетической, радиоэлектронной, фармацевтической промышленности, машиностроения, приборостроения и судостроительной отрасли.

ПАО «Северсталь», ПАО «РусГидро», ОАО «РЖД», Расширять партнерские связи ярославских предприятий и каналы сбыта продукции промышленникам помогает Координационный совет по производственной кооперации, начавший работу в мае прошлого года. В рамках его работы более 100 региональных предприятий наладили устойчивые производственные контакты с крупнейшими российскими холдингами: ПАО «Татнефть» «Транснефть» , АО «ОСК». По итогам года объем закупок крупнейшими заказчиками у поставщиков из числа малых и средних предприятий региона вырос на 28 процентов — до 10 миллиардов рублей, а их оборот увеличился на 11 процентов и достиг показателя в 184,1 миллиарда рублей.

В структуре инвестиционного блока Правительства региона сформировалась широкая линейка институтов поддержки бизнеса. Особенный акцент в работе этих организаций сделан на выстраивании взаимодействия предприятий области с федеральными структурами и ведомствами, содействии развитию инновационных проектов. В этом году организационную инфраструктуру поддержки бизнеса дополнит Региональная лизинговая компания, реализующая программы льготного лизинга под 6 и 8 процентов.

Правительство Ярославской области уделяет большое внимание работе с промышленными предприятиями, оказавшимися в тяжелой финансовой ситуации. В течение года восстановлена производственная деятельность Ярославского нефтеперерабатывающего завода имени Д. И. Менделеева и двух рыбинских предприятий — завода дорожной техники «Раскат» и «Верфи братьев Нобель».